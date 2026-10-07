Banana escurece após o corte? Cientistas criam versão que fica amarela por mais tempo

Cientistas desenvolveram uma banana que demora mais para escurecer depois de ser descascada ou cortada. A variedade foi criada com edição genética para reduzir a ação de uma enzima responsável pelo aspecto amarronzado da fruta em contato com o ar.

A novidade foi desenvolvida pela Tropic, empresa britânica de biotecnologia agrícola. Segundo informações divulgadas pela companhia e repercutidas pelo jornal britânico The Guardian, a polpa pode permanecer amarela por pelo menos um ou dois dias a mais, período que aumenta sob refrigeração.

A empresa afirma que a alteração não modifica o sabor nem a textura da banana. A expectativa é que a característica também ajude a reduzir o desperdício e facilite o uso da fruta em alimentos preparados previamente.

Por que a banana escurece?

O escurecimento começa quando a banana é descascada, cortada ou sofre algum dano. Nessas situações, a polpa entra em contato com o oxigênio presente no ar.

O processo envolve uma enzima chamada polifenol oxidase (PPO), encontrada também em outras frutas e vegetais. Ao entrar em contato com o oxigênio, ela participa de reações que levam à formação dos pigmentos responsáveis pela coloração marrom.

Por isso, mesmo uma banana ainda própria para consumo pode adquirir rapidamente uma aparência escurecida depois de aberta.

Como o CRISPR retarda o escurecimento?

Para retardar esse processo, os pesquisadores da Tropic utilizaram a ferramenta de edição genética CRISPR-Cas9. A técnica permitiu reduzir significativamente a produção da enzima PPO. Com menor atividade da proteína, a polpa demora mais para adquirir a coloração marrom depois de entrar em contato com o ar.

Segundo a empresa, a modificação foi realizada sem introduzir DNA de espécies não relacionadas. Estratégias de edição genética para reduzir o escurecimento também já foram testadas em alimentos como cogumelos, morangos e tomates.

O resultado, de acordo com a Tropic, é uma banana que mantém a aparência amarela por mais tempo depois de descascada ou cortada, sem alterações perceptíveis no sabor e na textura.

Banana pode ajudar a reduzir desperdício

A empresa pretende usar a característica para aumentar o tempo em que a banana mantém uma aparência considerada adequada para consumo. Isso pode ser particularmente útil em saladas de frutas, refeições prontas e outros produtos nos quais a banana precisa permanecer cortada antes de chegar ao consumidor.

O desenvolvimento também busca enfrentar o desperdício provocado pelo descarte de frutas que continuam próprias para consumo, mas apresentam manchas ou sinais de amadurecimento.

A Tropic estima que a redução das perdas poderia evitar mais de 9 milhões de toneladas de emissões de CO₂ por ano apenas no mercado de exportação de bananas.

Alimento já recebeu autorização para comercialização no Brasil

A empresa ainda destaca que o produto já recebeu autorização para comercializar a variedade no Brasil, no Japão e nas Filipinas. A autorização, porém, não significa que a banana já esteja disponível nos supermercados desses países. A empresa não informou uma data específica para o início das vendas aos consumidores nesses mercados.

No Reino Unido, o Departamento de Meio Ambiente, Alimentação e Assuntos Rurais, conhecido pela sigla Defra, aprovou a notificação para comercialização e classificou a banana como uma variedade melhorada com precisão.

A decisão faz parte das regras britânicas para plantas geneticamente editadas que entraram em vigor na Inglaterra em novembro de 2025. Antes de chegar aos supermercados britânicos, a fruta ainda deverá passar pela avaliação da Agência de Padrões Alimentares do Reino Unido.