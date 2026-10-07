Banana escurece após o corte? Cientistas criam versão que fica amarela por mais tempo

Banana: edição genética reduz a ação da enzima responsável pelo escurecimento (Getty Images)
Redatora
Publicado em 7 de outubro de 2026 às 18h42.
Cientistas desenvolveram uma banana que demora mais para escurecer depois de ser descascada ou cortada. A variedade foi criada com edição genética para reduzir a ação de uma enzima responsável pelo aspecto amarronzado da fruta em contato com o ar.
A novidade foi desenvolvida pela Tropic, empresa britânica de biotecnologia agrícola. Segundo informações divulgadas pela companhia e repercutidas pelo jornal britânico The Guardian, a polpa pode permanecer amarela por pelo menos um ou dois dias a mais, período que aumenta sob refrigeração.
A empresa afirma que a alteração não modifica o sabor nem a textura da banana. A expectativa é que a característica também ajude a reduzir o desperdício e facilite o uso da fruta em alimentos preparados previamente.
O escurecimento começa quando a banana é descascada, cortada ou sofre algum dano. Nessas situações, a polpa entra em contato com o oxigênio presente no ar.
O processo envolve uma enzima chamada polifenol oxidase (PPO), encontrada também em outras frutas e vegetais. Ao entrar em contato com o oxigênio, ela participa de reações que levam à formação dos pigmentos responsáveis pela coloração marrom.
Por isso, mesmo uma banana ainda própria para consumo pode adquirir rapidamente uma aparência escurecida depois de aberta.
Para retardar esse processo, os pesquisadores da Tropic utilizaram a ferramenta de edição genética CRISPR-Cas9. A técnica permitiu reduzir significativamente a produção da enzima PPO. Com menor atividade da proteína, a polpa demora mais para adquirir a coloração marrom depois de entrar em contato com o ar.
Segundo a empresa, a modificação foi realizada sem introduzir DNA de espécies não relacionadas. Estratégias de edição genética para reduzir o escurecimento também já foram testadas em alimentos como cogumelos, morangos e tomates.
O resultado, de acordo com a Tropic, é uma banana que mantém a aparência amarela por mais tempo depois de descascada ou cortada, sem alterações perceptíveis no sabor e na textura.
A empresa pretende usar a característica para aumentar o tempo em que a banana mantém uma aparência considerada adequada para consumo. Isso pode ser particularmente útil em saladas de frutas, refeições prontas e outros produtos nos quais a banana precisa permanecer cortada antes de chegar ao consumidor.
O desenvolvimento também busca enfrentar o desperdício provocado pelo descarte de frutas que continuam próprias para consumo, mas apresentam manchas ou sinais de amadurecimento.
A Tropic estima que a redução das perdas poderia evitar mais de 9 milhões de toneladas de emissões de CO₂ por ano apenas no mercado de exportação de bananas.
A empresa ainda destaca que o produto já recebeu autorização para comercializar a variedade no Brasil, no Japão e nas Filipinas. A autorização, porém, não significa que a banana já esteja disponível nos supermercados desses países. A empresa não informou uma data específica para o início das vendas aos consumidores nesses mercados.
No Reino Unido, o Departamento de Meio Ambiente, Alimentação e Assuntos Rurais, conhecido pela sigla Defra, aprovou a notificação para comercialização e classificou a banana como uma variedade melhorada com precisão.
A decisão faz parte das regras britânicas para plantas geneticamente editadas que entraram em vigor na Inglaterra em novembro de 2025. Antes de chegar aos supermercados britânicos, a fruta ainda deverá passar pela avaliação da Agência de Padrões Alimentares do Reino Unido.