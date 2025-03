Pela 1ª vez, tubarão mais veloz do mundo é avistado no Brasil — saiba o grau de periculosidade

Um tubarão mako (Isurus oxyrinchus) foi flagrado nadando entre a praia de Ipanema, na Zona Sul do Rio, e o Monumento Natural das Ilhas Cagarras neste domingo, 23.

Conhecido como o tubarão mais veloz, podendo alcançar até 70 km/h, o animal foi registrado vivo pela primeira vez tão próximo da costa carioca. A aparição ocorreu durante uma expedição de mergulho da Macau Dive.

Segundo o ICMBio e a União Internacional para a Conservação da Natureza, essa espécie está ameaçada de extinção. Apesar de sua raridade na região, especialistas afirmam que sua presença não oferece risco aos banhistas.

“O Rio de Janeiro tem um histórico quase zero de incidentes com tubarões. Esse registro é motivo de alegria, pois trata-se de um predador essencial para o equilíbrio do ecossistema marinho”, explicou Ricardo Gomes, diretor do Instituto Mar Urbano, em publicação numa rede social.

Em 2024, foram registrados 76 ataques de tubarão no mundo, incluindo 17 ataques provocados e 6 ataques fatais, com 3 possíveis incidentes de necrofagia, de acordo com dados do site Shark Atack Map. No último ano, foram confirmados 47 ataques não provocados, o que representa uma queda significativa em relação ao ano anterior e está abaixo da média de 10 anos de 70 ataques.

No Rio de Janeiro, apenas sete ataques fatais foram documentados desde 1931.

O mergulhador Andrew Macau detalhou o encontro com o tubarão: “Estávamos a caminho das Cagarras quando avistamos as nadadeiras dorsal e caudal vindo em nossa direção. Paramos a embarcação e, para nossa surpresa, o tubarão veio até nós”, contou o instrutor da Macau Dive.