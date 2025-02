Lua de Neve começa nesta semana; saiba quando e como observar fenômeno

Quem gosta de contemplar fenômenos astronômicos terá uma grande surpresa em fevereiro. Na noite desta quarta-feira, 13, começou a fase da Lua de Neve, um efeito que deve durar uma semana e pode ser observado a olho nu.

Embora não seja tão impactante quanto outros fenômenos astronômicos mais populares, como eclipses ou superluas, o evento tem grande significado, especialmente por seu nome, que remete às intensas nevascas no hemisfério norte, típicas do inverno.

O que é a Lua de Neve?

A Lua de Neve, a segunda Lua cheia de fevereiro, recebe esse nome em referência às intensas nevascas típicas do inverno no hemisfério norte.

Como observar?

A Lua de Neve oferece oportunidades interessantes de observação. Sendo uma Lua cheia, ela é ideal para ser vista a olho nu ou por astrônomos amadores.

O forte reflexo da luz solar pela Lua cheia torna o ambiente ao redor muito mais iluminado, o que pode ser útil para quem tem receio do escuro ou simplesmente deseja uma noite mais clara.

O brilho intenso da Lua cheia pode ofuscar outros corpos celestes, fazendo dela a protagonista da noite. Quando está cheia, a Lua ilumina tanto o céu que objetos mais fracos, como a Nebulosa de Orion, acabam ofuscados. Para observar esses fenômenos, a fase de Lua minguante é a mais indicada.

A observação da Lua cheia, no entanto, pode ser uma experiência impressionante. Usando binóculos, lunetas ou telescópios, é possível enxergar detalhes da superfície lunar, como grandes crateras e mares lunares, as áreas mais escuras da Lua. Ela fica majestosa no céu, iluminando tudo ao redor, o que é ideal para quem tem medo do escuro. Se o clima estiver favorável, sem nuvens, é possível aproveitar para observar o céu enquanto se está ao ar livre.

Mas, para observar estrelas ou nebulosas, o melhor é esperar a Lua cheia passar, já que, durante a fase minguante, a visibilidade desses objetos mais fracos, como aglomerados de estrelas e nebulosas, é muito melhor.

Outro momento fascinante das luas cheias acontece ao amanhecer. Nas primeiras horas do dia, a Lua cheia ainda brilha no horizonte oeste, enquanto o sol começa a surgir no leste.

É uma visão deslumbrante: a Lua, com seu tom alaranjado, no horizonte, enquanto a luz do dia começa a tomar o céu. Para quem tem a oportunidade de estar acordado nesse horário, é um verdadeiro espetáculo da natureza.