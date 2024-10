Eclipse solar anular acontece nesta quarta-feira; veja horários e os melhores locais para observação

Nesta quarta-feira, 2, os moradores das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil terão a oportunidade de observar um eclipse solar no final da tarde, perto do momento do pôr do sol.

Embora o eclipse não seja visto como anular no Brasil, o famoso "anel de fogo", o fenômeno ainda será especial. Na parte sul das regiões Sudeste e Centro-Oeste, assim como em toda a região Sul, o eclipse poderá ser observado de forma parcial.

Quanto mais ao sul, maior será a porção do Sol encoberta pela Lua. No extremo sul da América do Sul, em países como Chile e Argentina, o eclipse será anular.

Por isso, amanhã, dependendo da localização, os habitantes desses países poderão observar um eclipse solar parcial ou anular.

Como surge um eclipse solar?

Um eclipse solar acontece quando a Lua se posiciona entre o Sol e a Terra, lançando sua sombra sobre o planeta e bloqueando a luz solar.

Quando a Lua bloqueia apenas uma parte da luz do Sol, temos um eclipse parcial ou anular. Já quando ela bloqueia toda a luz, ocorre um eclipse solar total.

O eclipse anular é uma variação especial. Nesse caso, a Lua se alinha com o Sol, mas não o cobre completamente. Como está mais distante da Terra e aparenta ser menor, a Lua forma um "disco escuro" no centro do Sol, enquanto um anel brilhante permanece ao redor, criando o famoso "anel de fogo".

Entenda a diferença entre eclipse solar anular e parcial?

Eclipse solar total: neste fenômeno, a Terra, a Lua e o Sol se alinham de maneira tão precisa que, da perspectiva terrestre, o Sol é completamente "escondido" pela Lua, deixando visível apenas sua coroa, que é a atmosfera solar.

neste fenômeno, a Terra, a Lua e o Sol se alinham de maneira tão precisa que, da perspectiva terrestre, o Sol é completamente "escondido" pela Lua, deixando visível apenas sua coroa, que é a atmosfera solar. Eclipse solar anular: a Lua também se posiciona entre a Terra e o Sol, mas por estar mais distante do nosso planeta, ela bloqueia a maior parte da luz solar, sem cobrir o astro por completo, criando o famoso "anel de fogo".

a Lua também se posiciona entre a Terra e o Sol, mas por estar mais distante do nosso planeta, ela bloqueia a maior parte da luz solar, sem cobrir o astro por completo, criando o famoso "anel de fogo". Eclipse solar parcial: acontece quando não há um alinhamento perfeito entre a Terra, a Lua e o Sol. Nesse cenário, a Lua passa entre o Sol e a Terra, mas apenas uma parte do Sol é obscurecida.

Eclipse solar visto sob o Monumento de Washington, na capital americana

Eclipse solar visto sob a estátua da Liberdade, em Nova York, em 8 de abril de 2024

3 /15 Eclipse solar visto em Bloomington, Indiana, em 8 de abril de 2024 (US-ASTRONOMY-ECLIPSE)

4 /15 Eclipse solar visto sob estátua em Washington, Estados Unidos (Washington DC Experiences Partial Solar Eclipse)

5 /15 Multidão observa eclipse em deque em Hudson Yards, Nova York (US-ASTRONOMY-ECLIPSE)

Eclipse solar: mulher usa óculos para observar o fenômeno em Guadalajara, México

7 /15 Eclipse solar visto em Kerrville, Tennessee, em 8 de abril de 2024 (Total Solar Eclipse Stretches Across North America From Mexico To Canada)

8 /15 Eclipse solar visto em Washington, em 8 de abril de 2024 (Washington DC Experiences Partial Solar Eclipse)

9 /15 Eclipse solar visto em Bloomington, Indiana, em 8 de abril de 2024 (US-ASTRONOMY-ECLIPSE)

10 /15 Eclipse solar visto em Bloomington, Indiana, em 8 de abril de 2024 (US-ASTRONOMY-ECLIPSE)

11 /15 Eclipse solar visto em Bloomington, Indiana, em 8 de abril de 2024 (US-ASTRONOMY-ECLIPSE)

12 /15 Eclipse solar visto em Bloomington, Indiana, em 8 de abril de 2024 (US-ASTRONOMY-ECLIPSE)

13 /15 Eclipse solar visto em Bloomington, Indiana, em 8 de abril de 2024 (US-ASTRONOMY-ECLIPSE)

14 /15 (Total Solar Eclipse Stretches Across North America From Mexico To Canada)

Eclipse solar: sol encoberto pela lua em Forth Worth, Dallas, nesta segunda, 8 de abril

Onde o eclipse será visível?

O eclipse desta próxima quarta-feira será visível em várias partes da América do Sul, incluindo o Brasil, além de regiões da Antártida, América do Norte e dos oceanos Atlântico e Pacífico, com destaque para o Havaí.

De acordo com a NASA, se o tempo estiver favorável, o primeiro local habitado a observar o fenômeno será a Ilha de Páscoa, no Oceano Pacífico, por volta das 16h (horário de Brasília). A ilha está localizada no caminho da sombra da Lua, onde será possível presenciar o eclipse anular, assim como em algumas áreas do Chile e da Argentina.

Após isso, o eclipse anular continuará sua trajetória pelo Oceano Pacífico, cruzando o Chile e a Argentina até atingir o Oceano Atlântico.

Onde e quando ver o eclipse?

De acordo com o Observatório Nacional, os interessados em observar o eclipse precisam escolher um local com uma visão clara e desobstruída em direção ao oeste, pois o eclipse ocorrerá próximo ao pôr do sol.

O horário exato do fenômeno varia de acordo com a localização. Na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, o eclipse parcial começará às 17h01, atingirá seu ápice às 17h42 e o sol se porá às 17h52.

Veja a seguir os horários detalhados para os estados brasileiros onde o eclipse poderá ser observado de forma parcial:

Espírito Santo (eclipse parcial do sol) - começa às 17:07 e termina por volta das 17:45.

Rio de Janeiro (eclipse parcial do sol) - começa às 16:59 e termina por volta das 17:59.

Mato Grosso (eclipse parcial do sol) - começa às 17:07 e termina por volta das 18:00.

Goiás (eclipse parcial do sol) - começa às 17:08 e termina por volta das 18:10.

Minas Gerais (eclipse parcial do sol) - começa às 16:59 e termina por volta das 18:15.

São Paulo (eclipse parcial do sol) - começa às 16:51 e termina por volta das 18:23.

Mato Grosso do Sul (eclipse parcial do sol) - começa às 16:46 e termina por volta das 18:26.

Paraná (eclipse parcial do sol) - começa às 16:43 e termina por volta das 18:32.

Santa Catarina (eclipse parcial do sol) - começa às 16:41 e termina por volta das 18:34.

Rio Grande do Sul (eclipse parcial do sol) - começa às 16:30 e termina por volta das 18:41.

No entanto, no restante do país o eclipse não será visível.