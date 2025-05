Lua de morango e solstício: conheça os fenômenos que vão marcar os céus no Brasil em junho de 2025

Junho de 2025 trará uma sequência de eventos astronômicos observáveis a olho nu, destacando-se a Lua de Morango, a aproximação entre Marte e a estrela Regulus, e o solstício de inverno no Hemisfério Sul. Os fenômenos poderão ser acompanhados em diferentes pontos do céu ao longo do mês.

A programação começa com a Lua de Morango, prevista para 11 de junho, coincidindo com o período do Dia dos Namorados no Brasil. O nome do fenômeno não se refere à cor do satélite, mas sim à época da colheita de morangos pelas tribos nativas da América do Norte, segundo o Old Farmers’ Almanac, publicação dos Estados Unidos ativa desde 1792. A Lua de Morango é tradicionalmente a última Lua Cheia da primavera ou a primeira do verão no Hemisfério Norte. Também é conhecida como Mead Moon (Lua de Hidromel) e Lotus Moon (Lua de Lótus).

No dia 17 de junho, Marte estará visível próximo à estrela Regulus, a mais brilhante da constelação de Leão. Conhecida por sua tonalidade azul, Regulus forma, com o Planeta Vermelho, um contraste que poderá ser observado sem equipamentos especiais, embora binóculos facilitem a visualização. A melhor orientação para acompanhar o fenômeno é localizar a constelação no céu noturno e identificar os dois corpos celestes.

Solstício de junho marca a transição entre estações

Outro evento relevante é o solstício de inverno no Hemisfério Sul, que acontecerá em 20 de junho, às 23h42 (horário de Brasília), segundo o Old Farmers’ Almanac. O fenômeno marca o ponto em que o Hemisfério Sul está mais inclinado para longe do Sol, resultando no dia com menos horas de luz do ano — o início oficial do inverno astronômico.

De forma inversa, o Hemisfério Norte recebe o solstício de verão na mesma data, caracterizando o dia mais longo do ano por lá. Dois solstícios ocorrem anualmente: em junho e dezembro, quando há a mudança oficial das estações nos dois hemisférios, segundo artigo das Nações Unidas.