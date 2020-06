“Lua de Morango” e eclipse penumbral acontecem nesta sexta-feira

O céu será marcado por dois eventos nesta sexta-feira (5). A primeira Lua cheia de junho estará visível a partir de hoje. Ela é chamada de “Lua de Morango” por aparecer no início da época de colheita de morangos na América do Norte. Além disso, o astro estará próximo da estrela vermelha de Antares, que é a mais brilhante da constelação de Escorpião. O segundo evento astronômico de hoje é um eclipse lunar penumbral, que poderá ser observado com telescópio ou via internet.

O eclipse não será visível a olho nu para a maioria das regiões do Brasil. O fenômeno poderá ser observado em países da África, Ásia, Europa e também na Austrália. Ainda assim, alguns brasileiros poderão observar uma cor fumê na Lua por volta das 19h. Este site mostra uma animação do eclipse de hoje.

O eclipse terá duração total de três horas e 18 minutos, começando às 14h46 e terminando às 19h04.

“Os eclipses da Lua ocorrem quando a Lua passa ou penetra completamente na sombra da Terra. Essa sombra tem duas fases: a umbra que não recebe nenhuma luz do Sol e a penumbra que ainda recebe alguma luz. No eclipse penumbral a Lua alcança somente a penumbra da Terra e não se percebe a olho nu diferença no aspecto da Lua”, explica a pesquisadora Josina Nascimento, da Coordenação de Astronomia e Astrofísica do Observatório Nacional. Nos dias 5 de julho e 30 novembro outros eclipses penumbrais da Lua acontecerão.

Como assistir ao eclipse

Quem quiser acompanhar o eclipse desta sexta-feira via internet pode acessar a transmissão feita pelo projeto europeu Telescópio Virtual 2.0, que tem incício às 16h.