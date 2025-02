Conheça formas de extração de lítio no Brasil e no mundo

O lítio pode ser obtido de várias fontes além das tradicionais, como mineração a céu aberto, lagoas de evaporação, e a partir da água do mar e de salmoura subterrânea.

Extrair lítio da água do mar ou de águas subterrâneas salinas parece ficção, mas alguns artigos sugerem que estamos realmente perto de fazer isso, em um período de alguns anos. Uma linha de pesquisa do Pacific Northwest National Laboratory (EUA) trabalha com o uso de partículas magnéticas para capturar minerais críticos, como lítio, de várias fontes de água. Essa metodologia pode ser utilizada em usinas geotérmicas em que há salmouras, ou em poços de produção de petróleo e gás, em usinas de dessalinização ou mesmo diretamente da água do mar.

Estima-se que o lago Salton, na Califórnia, contenha lítio suficiente para atender toda a demanda dos EUA nos próximos anos. Trata-se de uma área que contém fluido geotérmico que é extraído como uma salmoura quente, e não como um vapor limpo. Se os métodos em estudo funcionarem, o lago Salton poderá se tornar um epicentro da produção de lítio, com 600 mil toneladas por ano de lítio carbonato.

Pesquisadores da King Abdullah University of Science Technology, da Arábia Saudita, também desenvolveram uma metodologia para extração de lítio através do uso de membranas na água do mar. Eles acreditam terem criado um sistema economicamente viável para extrair lítio de alta pureza da água do mar.

A membrana contém orifícios para deixar os íons de lítio passarem enquanto bloqueiam íons metálicos maiores. Para alcançar o nível de pureza exigido pelos fabricantes de baterias, os cientistas ajustaram o PH da solução para fornecer fosfato de lítio sólido, que contém menos traços de outros íons metálicos.

Dessalinizar a água ao mesmo tempo em que se extrai o lítio para obter um ganho duplo também seria uma possibilidade. Os pesquisadores estimam gastar US$ 5 dólares de eletricidade para obter 1 kg de lítio, mas caso seja utilizada energia solar e bateria, o custo da extração de lítio pode ser ainda menor.

Outro método seria o Direct Lithium Extraction Technology (DLE), ou a extração da salmoura de locais subterrâneos diretamente para uma unidade de processamento, por meio de uma série de processos químicos. A salmoura é bombeada para uma unidade de processamento em que um material de adsorção, resina ou membrana é usado para extrair apenas o lítio da salmoura, enquanto o resultante pode ser reinjetado.

Considerando a segurança energética e a indústria do futuro, muitos países buscam seus próprios métodos de extração do lítio. A Coréia do Sul, por exemplo, vem desenvolvendo uma tecnologia que pode extrair 0,17 mg de lítio/litro de água do mar.

As rotas de extração do lítio da água do mar e de salmoura subterrânea ainda estão em fase de pesquisas, mas considerando a viabilidade técnica e financeira, os fatores poderão representar um caminho para uma grande escala de provimento de lítio para a fabricação de baterias.