Júpiter terá o maior brilho de 2026 neste sábado; saiba como observar a olho nu

O planeta Júpiter alcança, neste sábado, 10, o ponto de brilho máximo em 2026. Com o fenômeno, ele poderá ser observado a olho nu em várias regiões do Brasil, segundo informações da Nasa.

O fenômeno ocorre porque Júpiter estará em oposição, termo usado na astronomia para definir o momento em que a Terra se posiciona diretamente entre o planeta e o Sol.

Esse alinhamento faz com que o maior planeta do sistema solar pareça maior e mais luminoso no céu noturno.

Para quem pretende observar o fenômeno, a recomendação é simples. Basta olhar para o horizonte leste e localizar a constelação de Gêmeos.

Júpiter deve se destacar como um dos pontos mais brilhantes do céu, superando a maioria das estrelas visíveis.

Outros eventos nos céus

Além da oposição, o mês de janeiro reserva outros eventos de interesse.

No próximo dia 23, a Lua e Saturno aparecerão visualmente próximos no céu, em um fenômeno conhecido como conjunção, quando dois astros parecem próximos entre si, embora estejam separados por grandes distâncias no espaço.