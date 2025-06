OMS mantém emergência internacional para mpox por causa do aumento de casos na África

A Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou nesta segunda-feira que mantém a emergência sanitária internacional para a mpox diante do aumento de casos em regiões como a África Ocidental e a probabilidade de contágio não detectado inclusive em locais fora do continente africano.

O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunciou em comunicado a manutenção desse nível de alerta após ser aconselhado a fazê-lo pelo comitê de emergência que se reúne a cada três meses para analisar a situação da epidemia.

A emergência foi declarada em 14 de agosto de 2024 devido ao aumento de casos, especialmente na República Democrática do Congo, onde algumas zonas com surtos são de difícil acesso para os serviços de saúde devido ao conflito em províncias como Kivu do Norte e Kivu do Sul, no leste do país.

O atual alerta de mpox da OMS é em resposta à rápida disseminação na África de uma nova variante (clade Ib), diferente da que causou outro surto no continente em 2022 e milhares de casos em Europa, América do Norte e países de outras regiões.

Mais de 17 mil casos confirmados dessa variante foram detectados até agora este ano, 72 deles fatais, incluindo mais de 8.000 na RD Congo, quase 5.000 em Uganda, 2.600 em Serra Leoa e cerca de mil em Burundi.

A variante menos letal em 2022 já levou a OMS a uma primeira declaração de emergência sanitária internacional, que foi suspensa no ano seguinte.

No total, mais de 142 mil casos das diversas variantes do mpox foram confirmados em 133 países do mundo desde 2022, 328 deles fatais.