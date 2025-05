Bill Gates promete doar quase toda sua fortuna nos próximos 20 anos

Bill Gates, bilionário e fundador da Microsoft (MSFT), anunciou nesta quinta-feira, 8, que irá doar quase toda sua fortuna nos próximos 20 anos.

Segundo Gates, seu foco será ajudar os mais necessitados por meio da Fundação Gates. O bilionário afirmou que sua fundação continuará suas atividades até 31 de dezembro de 2045, quando estará fechando as portas, após gastar cerca de US$ 200 bilhões.

Em seu site oficial, Gates publicou que não pretende "morrer rico".

“As pessoas dirão muitas coisas sobre mim quando eu morrer, mas estou determinado a que ‘ele morreu rico’ não seja uma delas", disse.

Gates ainda explicou que, dada a gravidade dos problemas urgentes que precisam ser resolvidos, ele não vê sentido em reter recursos que poderiam ser usados para auxiliar as pessoas ao redor do mundo.

Com críticas veladas à redução dos fundos destinados à ajuda internacional pelo presidente Donald Trump, Gates destacou que as principais nações ricas, como os Estados Unidos, o Reino Unido e a França, estão diminuindo suas contribuições para a ajuda internacional.

O filantropo alertou que essa mudança de postura pode afetar negativamente o combate a doenças preveníveis, como pólio, malária e sarampo, além de agravar o problema da pobreza em várias regiões.

Gates também fez questão de afirmar que, embora sua fundação tenha recursos significativos, o progresso não será possível sem o apoio contínuo dos governos.

Ele elogiou as respostas que alguns governos africanos tiveram, realocando orçamentos para cobrir as lacunas deixadas pela redução da ajuda externa. No entanto, ressaltou que, sem o financiamento dos Estados Unidos, a erradicação da pólio, por exemplo, não seria possível.

A Fundação Bill & Melinda Gates, fundada em 2000, já destinou cerca de US$ 100 bilhões para iniciativas globais. Entre as principais ações apoiadas pela fundação estão os projetos de vacinação e as iniciativas de combate à AIDS, tuberculose e malária.

Gates hoje tem uma fortuna estimada em US$ 108 bilhões.