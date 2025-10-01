Biofarmacêutica chinesa CanSino Biologics inicia exportação de vacina contra meningite

A biofarmacêutica, CanSino Biologics, exportou o primeiro lote de sua vacina meningocócica quadrivalente conjugada, Manhaixin® (MCV4), para a Indonésia, em 29 de setembro. A ação marca o lançamento internacional da vacina, criada de forma independente pela empresa chinesa, e abre caminho para futuros produtos nacionais no mercado global.

Manhaixin é a primeira vacina meningocócica conjugada quadrivalente da Ásia, cobrindo os sorogrupos A, C, Y e W135. Ela é indicada para prevenir a meningite meningocócica epidêmica em crianças de 3 a 47 meses. A vacina recebeu registro da Agência de Supervisão de Alimentos e Medicamentos da Indonésia (BPOM) em dezembro de 2024 e certificação Halal em fevereiro de 2025.

Após nove meses do registro, a integração da cadeia de suprimentos local e a primeira remessa foram concluídas. Atualmente, a CanSino conduz ensaios clínicos em adultos indonésios de 18 a 55 anos, com planos de ampliar a cobertura da imunização.

Vacina quadrivalente recebe certificação Halal e registro indonésio

A Indonésia, quarto país mais populoso do mundo, enfrenta necessidade urgente de vacinas. Wang Hongyi, vice-presidente de Negócios Internacionais da CanSino Biologics, destacou que a empresa possui experiência em transferência de tecnologia e produção localizada. Segundo ele, a companhia pretende colaborar com parceiros indonésios para avançar em vacinas contra tuberculose e meningococo e apoiar a criação de um polo regional de produção de vacinas.

A CanSino tem focado na expansão internacional, acelerando sua presença no Sudeste Asiático, Oriente Médio e América Latina. Aplicando o modelo de “posicionamento preciso + colaboração localizada”, a empresa aumentou a velocidade de registro e comercialização no exterior.

Pipeline inclui tuberculose inalatória e parceria com Instituto Butantan

Além da meningocócica, o pipeline internacional da CanSino também se amplia. A vacina recombinante contra poliomielite (VLP-Polio), recomendada pela Organização Mundial da Saúde e financiada pela Fundação Bill & Melinda Gates, iniciou testes clínicos na Austrália e na Indonésia. A vacina de reforço contra tuberculose inalatória recebeu aprovação para testes clínicos na Indonésia em maio de 2025. A CanSino também firmou um memorando de entendimento com o Instituto Butantan, no Brasil, para desenvolver tecnologia de mRNA e comercializar vacinas inovadoras.

Wang Hongyi afirmou que a exportação de Manhaixin representa um marco para o desenvolvimento internacional da CanSino. “O envio da vacina valida o reconhecimento internacional da qualidade e segurança de nossos produtos e demonstra nossa capacidade em P&D, produção e operações globais.” Ele acrescentou que a empresa continuará expandindo sua presença no Sudeste Asiático, Oriente Médio e América Latina, aprimorando registro, comercialização e integração de vacinas chinesas ao sistema global de saúde pública.