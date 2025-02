Esta startup recebeu US$ 23 milhões para zerar contaminações na indústria de alimentos

A Spore.Bio, startup que desenvolve tecnologia para identificação rápida de contaminação por bactérias e outros patógenos na indústria, captou US$ 23 milhões em uma rodada de financiamento Série A. O investimento foi liderado pelo fundo de venture capital Singular e contou com participação da Point 72 Ventures, 1st Kind Ventures, Station F e do empresário Lord David Prior.

Segundo a TechCrunch, a tecnologia da Spore.Bio permite detectar contaminações em minutos, enquanto testes microbiológicos tradicionais podem levar dias, já que dependem da incubação das bactérias para obtenção de resultados.

O método da startup envolve a emissão de luz em comprimentos de onda específicos sobre uma amostra e a captura da assinatura espectral. A presença de patógenos é identificada por um algoritmo treinado com deep learning, técnica de aprendizado de máquina baseada em redes neurais profundas. A empresa firmou parceria com o Institute Pasteur para acesso a um banco de amostras de bactérias, visando aprimorar a precisão dos testes.

Expansão da Spore.Bio

A Spore.Bio já assinou contratos comerciais com 200 fábricas nos EUA e abriu uma lista de espera para atender à crescente demanda. Embora tenha sido criada com foco na indústria de alimentos, a tecnologia também atraiu interesse de empresas dos setores farmacêutico e de cosméticos.

Com os novos recursos captados, a startup pretende ampliar sua equipe de 30 para 50 funcionários até o fim de 2025. Nos próximos meses, o objetivo é desenvolver equipamentos para que os clientes realizem os testes diretamente em suas fábricas, reduzindo ainda mais o tempo necessário para detectar contaminações.