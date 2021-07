Cientistas criam gelo flexível capaz de se curvar como fio; veja vídeo

Um grupo de cientistas chineses conseguiu desenvolver gelos extremamente finos que, ao invés de quebrar sob pressão, conseguem se curvar como um fio e assumir propriedades elásticas.

O estudo, publicado no periódico científico Science, descreve a invenção como microfibras elásticas.

Medindo apenas 4,4 micrômetros de diâmetro, os fios foram dobrados para uma forma quase circular e voltaram à sua forma original depois.

Como foi feito o gelo flexível?

Para desenvolver as microfibras de gelo, a equipe transferiu vapor d'água para uma câmara resfriada com nitrogênio líquido. Logo em seguida, um pino de tungstênio eletrificado a 2.000 volts é colocado dentro da câmara e, consequentemente, atrai o vapor d'água e forma as microfibras de gelo.

Depois, a temperatura da câmara oscila entre -57 °C e -238 °C, já que as baixas temperaturas tornam as microfibras mais flexíveis. Enquanto o gelo normal tem uma deformação elástica de 0,3%, o flexível alcançou deformação máxima de 10,9%.

As microfibras eram feitas de dois tipos diferentes de gelo, cada um com densidades diferentes. Sua estrutura interna é semelhante a um favo de mel, com cristais únicos com átomos dentro deles, repetidos dentro de um padrão.

Para que serve o gelo flexível?

“Elas podem guiar a luz de um lado para o outro”, disse Limin Tong, físico da Universidade de Zhejiang, na China, que fez parte da equipe que desenvolveu o gelo, ao New York Times. Isso significa que as microfibras podem eventualmente ser usadas para transmitir luz, como cabos de fibra óptica.

Caso a tecnologia de transmissão de luz evolua, a equipe acredita que ela possa ser usada para desenvolver sensores que detectam a poluição no ar.

Como fuligem tende a grudar no gelo, os cientistas acreditam que a luz se movendo através da microfibra pode trazer informações sobre a quantidade e tipo de poluição na região.

Por enquanto, não há aplicação direta para a descoberta e mais estudos precisam ser feitos. Mesmo assim, a invenção abre oportunidade para explorar a física do gelo — o que já é bastante interessante por si só.