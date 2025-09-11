Você é uma pessoa introvertida? Grandes líderes também podem ter essa característica, aponta estudo

Quando pensamos em liderança, é comum imaginar alguém sempre no centro das atenções, cheio de energia e extroversão, mas essa visão é incompleta. A Harvard Business Review faz uma análise de que existem situações específicas em que um líder introvertido pode oferecer uma gestão melhor.

O que realmente importa não é o quanto você fala em público ou o quanto gosta de socializar, mas sim como você usa suas características para gerar impacto. As informações foram retiradas da Inc.

Exemplos que inspiram universitários

Richard Branson, fundador do Virgin Group, conglomerado multinacional britânico de capital de risco, é mundialmente conhecido por suas ideias ousadas e estilo de vida aventureiro. Ainda assim, ele se define como introvertido.

Bill Gates, fundador da Microsoft, costuma dizer que seu diferencial foi saber se isolar para pensar profundamente em problemas e buscar soluções criativas.

Esses exemplos mostram para universitários que não é preciso se encaixar em um estereótipo para assumir protagonismo. Liderar pode significar organizar um grupo de estudos, conduzir um projeto social no campus ou simplesmente ser a pessoa que toma iniciativa quando ninguém mais o faz.

Energia gasta com propósito

Especialistas como Susan Cain e Simon Sinek explicam que a diferença entre extrovertidos e introvertidos está na forma como cada um administra sua energia. Enquanto extrovertidos se recarregam em interações sociais, introvertidos podem precisar de momentos sozinhos para recuperar forças.

Para quem está na universidade, isso significa que não existe um estilo de liderança melhor ou pior, mas sim aquele que funciona para cada pessoa e que pode ser usado a favor de sua causa.

O que une grandes líderes

De acordo com Simon Sinek, líderes eficazes, sejam eles introvertidos ou extrovertidos, têm em comum uma crença inabalável no que defendem. O carisma não nasce de falar mais alto, mas da dedicação integral a um propósito.

Isso significa que um universitário pode ser um líder inspirador não porque é o mais falante da turma, mas porque acredita de verdade em um projeto e se empenha em fazer com que ele aconteça.

