Cobra gigante de mais de 7 metros entra para o Guinness; veja imagens

Uma píton-reticulada (Malayopython reticulatus) com mais de 7 metros de comprimento entrou para o Guinness World Records como a maior cobra selvagem já medida. O animal, encontrado na ilha de Sulawesi, na Indonésia, foi apelidado de “Ibu Baron”, expressão que significa “A Baronesa” em indonésio.

A serpente mede 7,22 metros e pesa cerca de 96,5 quilos, dimensões que impressionaram especialistas e moradores da região. Segundo relatos, são necessárias nove pessoas para carregar o animal.

A descoberta foi registrada pelo fotógrafo de vida selvagem Radu Frentiu, que explora as florestas da Indonésia há mais de duas décadas. Ele viajou até Sulawesi após ouvir relatos de moradores sobre a presença de uma serpente gigante na região.

Medição da píton foi confirmada por especialistas

Para garantir a verificação oficial do recorde, a medição foi feita por Radu Frentiu e pelo guia turístico e tratador de cobras licenciado, Diaz Nugraha.

O comprimento da serpente foi medido com fita métrica em janeiro de 2026, num procedimento realizado sem anestesia. Especialistas explicam que o animal não estava completamente relaxado durante o processo, o que pode significar que seu comprimento real seja até cerca de 10% maior.

O registro foi documentado com fotos e vídeos, requisito necessário para a validação do recorde pelo Guinness.

Píton-reticulada é a maior espécie do mundo

A cobra pertence à espécie píton-reticulada, considerada a maior entre todas as serpentes existentes. Esses animais são nativos do Sudeste Asiático e podem ultrapassar os seis metros de comprimento. Animais desse tipo acima de sete metros são raros.

Apesar do tamanho impressionante, as pítons-reticuladas não são venenosas. Elas capturam suas presas por constrição, envolvendo o corpo do animal até interromper sua respiração.

Outra grande serpente conhecida é a sucuri-verde (Eunectes murinus), encontrada na América do Sul, inclusive no Brasil. Embora geralmente seja mais pesada, ela costuma ter comprimento menor do que as pítons-reticuladas.

Maior cobra do Guinness é de cativeiro

Embora a Baronesa seja a maior cobra selvagem já medida, ela não é a maior serpente já registrada no geral. Esse título pertence à Medusa, uma píton-reticulada que vivia em um zoológico nos Estados Unidos e que foi medida oficialmente em 2011 com 7,67 metros de comprimento.

Segundo especialistas, existem relatos de serpentes possivelmente maiores encontradas na natureza. No entanto, o Guinness World Records só reconhece registros em que o tamanho é comprovado por medições documentadas, geralmente com imagens e vídeos que permitam a verificação oficial.