Eurofarma reconhece inovações na saúde com prêmio de 1 milhão de euros

Incentivando o desenvolvimento de soluções inovadoras na área da saúde, a Eurofarma, empresa que mais investe em inovação no Brasil, está com inscrições abertas para a 2ª edição do Prêmio Euro, que distribuirá mais de 1 milhão de euros para 12 vencedores.

Nesta edição, a premiação recebe inscrições de médicos brasileiros e de outros 16 países latino-americanos onde a Eurofarma atua. As inscrições estão abertas até o dia 9 de janeiro pelo site premioeuro.com.

Quem pode se inscrever?

Individualmente ou em grupo, os médicos interessados podem inscrever suas iniciativas em quatro categorias: inovação tecnológica aplicada à saúde, inovação em terapias, inovação em processos relacionados à saúde e inovação social e sustentabilidade em saúde ─ leia mais sobre cada uma delas abaixo.

Qual é o prêmio?

O processo de avaliação inclui seleções por um comitê técnico e, posteriormente, duas votações online e restritas aos profissionais da categoria, que elegerão 12 vencedores e a Iniciativa Destaque. Cada um dos vencedores receberá 50 mil euros e a Iniciativa Destaque leva o prêmio principal, de 500 mil euros.

“Queremos divulgar e valorizar essas inovações, estimular a inovação e reconhecer os médicos que estão indo além para que as pessoas consigam viver mais e melhor”, explica Roberta Junqueira, diretora-executiva comercial do Grupo Eurofarma. “Dar visibilidade a essas iniciativas é muito importante, porque contribui para a sua aplicação efetiva até mesmo fora das comunidades onde elas surgem.”

Na primeira edição, o Prêmio Euro recebeu mais de 1,5 mil inscrições e premiou projetos idealizados em seis estados brasileiros. Cerca de 15 mil médicos de todo o Brasil participaram da votação que elegeu os vencedores. Todo esse sucesso despertou na Eurofarma o desejo de expandir o alcance da premiação para a América Latina, como acontece nesta segunda edição.

“A primeira edição do prêmio provou que o Brasil tem muitos portadores de inovação, que estão não só nos grandes centros, mas espalhados pelo país”, explica a executiva, que vê nessa expansão grandes oportunidades para médicos e pacientes. “Um dos nossos objetivos é integrar projetos que estão sendo desenvolvidos no continente. Essa interação entre as comunidades médicas de diferentes localidades é um grande incentivo para que surjam mais projetos em prol de uma melhor qualidade de vida para as pessoas.”

Se você é médico e desenvolveu, sozinho ou com um grupo de médicos (Sociedade Médica ou Hospital), soluções inovadoras de alto impacto, escaláveis e sustentáveis, com resultados comprovados e documentados, inscreva o seu projeto e concorra! As inscrições estarão abertas até 9 de janeiro, às 23h59 no horário de Brasília (GMT-3).

Confira mais detalhes sobre as categorias do prêmio e o processo de seleção. Para ler o regulamento completo e se inscrever, acesse o site da premiação. A aprovação na plataforma pode levar até 24 horas úteis.