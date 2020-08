EUA aprova teste de covid-19 que fornece resultado em 15 minutos

A Abbott Laboratories informou nesta quarta-feira que recebeu aprovação dos Estados Unidos para um teste portátil de covid-19 que pode fornecer resultados em 15 minutos.

A Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA (FDA, na sigla em inglês) concedeu a aprovação sob seu programa de autorização de uso de emergência.

O teste portátil, BinaxNOW Covid-19 Ag Card, deverá ser usado por profissionais de saúde em hospitais e laboratórios, e a Abbott planeja vender os testes por 5 dólares cada.

Os Estados Unidos têm mais casos de coronavírus do que qualquer outro país, e hospitais e laboratórios estão tendo dificuldades para atender à demanda de testar milhares de pessoas.

A Abbott prevê disponibilizar dezenas de milhões de testes em setembro, aumentando para 50 milhões de testes por mês a partir do início de outubro.

Desde março, a empresa tem autorização dos EUA para cinco testes de coronavírus, incluindo um que pode oferecer resultados em minutos e é usado na Casa Branca.

