Catarina Aviation Show dobra de tamanho com o crescimento da aviação executiva no Brasil

O mercado de aviação no Brasil cresceu 5,75% em 2024, segundo dados da Associação Brasileira de Aviação Geral (Abag). Esse crescimento significa que o setor teve desempenho superior ao do país, que teve um aumento de 3,4% no produto interno bruto (PIB) no ano passado. No total, a frota de aeronaves chegou a 10.632, em comparação com 9,8 mil em 2023. Ao analisar os números por segmento, os aumentos foram de 17% para turboélices, 15% para jatos, 8% para helicópteros a turbina, 2% para aviões a pistão e 1% para helicópteros a pistão.

Refletindo esse crescimento do setor está o Catarina Aviation Show, realizado pela JHSF em parceria com a NürnbergMesse Brasil e apresentado pelo Bradesco Global Private Bank. O evento chega à sua quarta edição e ocorrerá de quinta-feira, 5, até sábado, 7, em um formato exclusivo, aberto apenas para convidados.

O evento dobrou de tamanho, passando de 8.000 m² para cerca de 17.000 m², dentro do Aeroporto São Paulo Catarina, localizado em São Roque, a aproximadamente 1 hora de São Paulo, e pertencente ao grupo de luxo JHSF.

“Nosso objetivo é oferecer uma experiência única aos convidados e destacar a importância estratégica do mercado brasileiro de aviação executiva. O Catarina Aviation Show se fortalece a cada edição, atraindo marcas inéditas e globais, consolidando o evento como um dos mais importantes e prestigiados do setor”, afirma Vinnicius Vieira, diretor do evento.

Além do aumento no tamanho, o número de marcas também cresceu. No ano passado, o evento contou com 60 marcas, e neste ano, serão 70. Entre as já confirmadas estão empresas como Airbus Corporate Jets, Boeing Business Jets, Bombardier, Embraer e Gulfstream. O encontro também contará com a presença de grandes embarcações e marcas de automóveis como Lexus, Aston Martin, Ferrari, McLaren e Rolls-Royce.

Entre as estreias, destaca-se a Dassault Falcon Jet, uma das mais renomadas fabricantes globais de jatos executivos e militares, e a TAM Aviação Executiva, especializada em produtos e serviços para aeronaves executivas. Veja abaixo o que algumas marcas levarão para o evento.

Revo

A Revo, plataforma de mobilidade por helicóptero, terá um estande exclusivo no evento para receber parceiros e convidados, projetado pelo renomado arquiteto Sig Bergamin e por Murilo Lomas, também arquiteto e designer de interiores. O estande contará com a presença de personalidades como os empresários Fabi Saad, Álvaro Garnero e Carol Bassi. Outro destaque será um teaser de obras que irão compor um livro de arte, o primeiro do gênero desenvolvido pela Revo. Detalhes da iniciativa serão revelados em primeira mão durante o Catarina Aviation Show, no qual os participantes poderão conhecer alguns dos projetos que estarão em exposição no espaço.

Lexus

A Lexus exibirá ao público três modelos, com destaque para o RX 450h+, que conta com um conjunto híbrido plug-in de 308 cv de potência, reunindo design, tecnologia e uma experiência de dirigir prazerosa. Os visitantes do evento também poderão conhecer o RX 500h F-Sport, que alia esportividade e luxo, e o NX 450h+, um SUV híbrido plug-in, o mais recente lançamento da marca no país. A montadora japonesa oferecerá ainda uma experiência de test-drive.

Dassault

Em sua estreia no evento, a Dassault apresenta duas de suas aeronaves mais importantes: o Falcon 8X e o Falcon 2000LXS, com alcance de 4.000 milhas náuticas (7.408 km). O Falcon 8X, com preço de US$ 67 milhões (aproximadamente R$ 377 milhões), tem capacidade para até 16 passageiros e é muito desejado por sua autonomia de 11.945 quilômetros — distância suficiente para um voo direto de São Paulo a Paris, sem escalas.

Bombardier

A Bombardier anunciou que seu jato recordista, o Global 7500, e o líder de vendas, o Challenger 3500, estarão em exibição no Catarina Aviation Show. Com mais de 200 unidades em operação e mais de 250 mil horas de voo registradas, o Global 7500 é considerado um escritório ou lar nas alturas. Recordista em velocidade, o jato é altamente requisitado para viagens de longa distância a partir de São Paulo para destinos estratégicos como Dubai, Londres, Tel Aviv, Nova York e Genebra.