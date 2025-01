Avião que trouxe Neymar ao Brasil custa R$ 500 milhões e é sonho de milionários; conheça

O jogador Neymar desembarcou no Brasil na manhã desta sexta-feira, 31, para se apresentar como a nova contratação do Santos. Além da estrutura montada para a recepção do atleta, um detalhe chamou atenção: o avião usado na viagem de Riad, na Arábia Saudita, até o São Paulo Catarina Aeroporto Executivo Internacional, em São Roque, a poucos quilômetros da capital paulista.

Durante quase 18 horas, Neymar esteve a bordo do Gulfstream G700, um dos jatos executivos mais sofisticados e desejados do mundo. Conhecido por sua autonomia, capacidade e extremo conforto, o modelo é um dos preferidos de bilionários e magnatas. O voo foi fretado e saiu de Riad, fez uma parada para abastecimento na Nigéria, na África, e seguiu para o Brasil.

Recentemente, a Prime You – empresa especializada em compartilhamento de jatos, helicópteros, embarcações, imóveis e carros esportivos – adquiriu um modelo semelhante, investindo cerca de US$ 90 milhões (cerca de R$ 524 milhões) entre aquisição e estruturação da operação. Foi a primeira empresa a oferecer o modelo no Brasil.

Para Rodolfo Costa, diretor de aviação da Prime You, o G700 atende os clientes executivos mais exigentes, oferecendo tecnologia de ponta e máxima eficiência. “É o melhor jato do mundo, com capacidade para cruzar continentes em voos non-stop, garantindo conforto e segurança aos passageiros”, afirma.

Testes realizados pela Gulfstream mostram a eficiência da aeronave:

Los Angeles (EUA) → Nice (França): 10h13 de voo sem escalas, a Mach 0.90 (cerca de 1.111 km/h).

Nice (França) → Singapura: 11h30 sem escalas.

O que faz do G700 um dos jatos mais desejados?

Lançado pela Gulfstream em 2019, o G700 é o jato executivo mais rápido já produzido pela empresa. Equipado com motores Rolls-Royce Pearl 700, o modelo tem autonomia para voos intercontinentais sem escalas e pode atingir Mach 0.935, próximo à velocidade do som – o equivalente a mais de 1.150 km/h.

A aeronave impressiona também pelo tamanho e conforto:

Comprimento total: 33,48 metros.

Cabine interna: 19,41 metros – a maior da frota da Gulfstream.

Janelas panorâmicas: 20 grandes janelas ovais, garantindo iluminação natural.

Cabines de descanso: Configuração com quatro ou cinco áreas de estar, incluindo uma suíte privativa com cama fixa permanente.

Além disso, o jato conta com um sistema exclusivo de purificação do ar, que renova 100% do oxigênio a cada dois ou três minutos, garantindo qualidade superior para os passageiros. Outro diferencial é a altitude de cabine mais baixa da aviação executiva: quando o jato voa a 41.000 pés, a pressão interna equivale a apenas 2.840 pés, reduzindo o cansaço e aumentando o conforto.

O G700 pode ser configurado para acomodar até 19 passageiros, com possibilidade de adaptação para 13 camas simultaneamente – um luxo que Neymar, certamente, aproveitou durante o longo voo ao Brasil.