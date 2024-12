Empresa fará 'IPO' de esqueleto de dinossauro

No início deste ano, o mundo foi surpreendido por uma venda histórica: um esqueleto de estegossauro foi arrematado por impressionantes US$ 44,6 milhões, comprado pelo bilionário do fundo de hedge Ken Griffin. O valor superou os US$ 32 milhões pagos por um esqueleto de Tiranossauro Rex em 2020, estabelecendo o maior preço já pago por fósseis de dinossauro.

Com esses preços astronômicos, muitos que sonhavam em ter um pedaço da era pré-histórica provavelmente sentiram que suas chances estavam tão extintas quanto os próprios dinossauros. No entanto, uma oportunidade única pode mudar isso.

Investir em dinossauros: Rally oferece IPO de esqueleto de estegossauro

Segundo informações da Fast Company, uma empresa chamada Rally, especializada em investimentos em ativos alternativos, traz uma nova esperança aos fãs dos gigantes do passado. A plataforma está se preparando para lançar um IPO de um esqueleto de estegossauro, permitindo que os investidores adquiram ações e, literalmente, possuam um pedaço do passado.

O IPO será lançado no final deste mês, permitindo que investidores comprem uma das 200.000 ações de um esqueleto de estegossauro avaliado em US$ 13,75 milhões e com 160 milhões de anos, por US$ 68,75 cada. A informação foi confirmada por Rob Petrozzo, cofundador e diretor de produtos da Rally, à Fast Company.

O esqueleto será exposto em Nova York

O esqueleto, que continua sendo escavado na Bone Cabin Quarry em Wyoming, será exibido em Nova York, onde estará disponível para acionistas e o público. Essa será uma chance única de ver de perto um pedaço significativo da história da Terra.

Controvérsia sobre a venda de fósseis de dinossauros

A venda de fósseis de dinossauros já gerou controvérsias no passado. Muitos países proíbem a escavação, venda e exportação de fósseis, visando proteger o patrimônio natural. No entanto, Petrozzo aponta que as regras relativamente frouxas nos Estados Unidos permitem que fósseis como o estegossauro sejam vendidos para investidores, tornando o negócio ainda mais especial.

Investir no passado, no presente e no futuro

Essa iniciativa da Rally abre um novo caminho para o mercado de ativos alternativos, permitindo que pessoas de diferentes perfis financeiros participem do mercado de fósseis.

Embora os preços dos fósseis ainda sejam inacessíveis para a maioria, o modelo de ações fracionadas pode ser o primeiro passo para democratizar o investimento em um dos maiores mistérios da história da Terra.