Eclipse solar acontece neste mês; saiba quando, como e onde ver

O segundo eclipse solar de 2025 ocorrerá no dia 21 de setembro. Trata-se de um eclipse solar parcial, em que a Lua cobre apenas parte do disco solar, e provoca um leve escurecimento do céu.

O evento não será visível no Brasil, mas sim na Nova Zelândia, em áreas da costa leste da Austrália, em ilhas do Pacífico e em regiões da Antártida.

Duração e horários

O eclipse terá início às 14h29, pelo horário de Brasília, atingirá o ponto máximo às 16h41 e se encerrará às 18h53, totalizando cerca de quatro horas. No ápice, até 80% do Sol será encoberto, criando a imagem de uma foice no céu.

Por conta do fuso horário, os moradores da Nova Zelândia verão o fenômeno durante o nascer do sol do dia 22 de setembro, algo raro e marcante.

O evento ocorre próximo ao equinócio de setembro, quando o dia e a noite têm duração semelhante, marcando a transição do inverno para a primavera no Hemisfério Sul. Embora não seja visível no Brasil, o eclipse poderá ser acompanhado em transmissões online e coberturas especializadas.

Cuidados na observação

Observadores das regiões abrangidas devem adotar proteção adequada para olhar diretamente para o Sol. Especialistas reforçam a importância do uso de filtros solares específicos para evitar danos à visão.

O eclipse de 21 de setembro será o segundo do ano e representa um dos principais eventos astronômicos de 2025, destacando a dinâmica entre Terra, Lua e Sol.