Atentado a bomba deixa 7 mortos e 20 feridos na Colômbia

Um ataque a bomba deixou sete mortos e 20 feridos neste sábado, 25, na Colômbia, a pouco mais de um mês para as eleições presidenciais do país. As informações foram confirmadas pelo governador do departamento de Cauca, uma região com forte presença de guerrilhas.

"Foi acionado um artefato explosivo" que "deixou sete civis mortos e mais de 20 feridos com gravidade", disse, na rede social X (antigo Twitter), Octavio Guzmán, governador de Cauca.

Hoy, en horas de la madrugada, estructuras criminales detonaron un artefacto explosivo en la vía Panamericana, en el sector de Pan de Azúcar, corregimiento de Mojarras, Mercaderes, dejando como saldo un conductor de servicio público gravemente herido y cinco pasajeros afectados,… — OCTAVIO GUZMÁN (@OctavioGuzmanGu) April 25, 2026

Ele também publicou um vídeo que mostra as vítimas no chão e veículos destruídos após o ataque.

Fue activado un artefacto explosivo en la vía Panamericana, en el sector de El Túnel, Cajibío, en un ataque indiscriminado contra la población civil que, de manera preliminar, deja 7 civiles muertos y más de 20 heridos de gravedad. Es una tragedia que nos desgarra como… pic.twitter.com/4BQ0r6CnUc — OCTAVIO GUZMÁN (@OctavioGuzmanGu) April 25, 2026

A explosão foi registrada em uma estrada do departamento e atingiu diversos veículos. Desde ontem, foram registrados vários atentados que as autoridades atribuem aos dissidentes da extinta guerrilha das Farc, que não aderiram ao acordo de paz de 2016.

*Com informações da AFP