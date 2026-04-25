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Atentado a bomba deixa 7 mortos e 20 feridos na Colômbia

As informações foram confirmadas pelo governador do departamento de Cauca, uma região com forte presença de guerrilhas

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 25 de abril de 2026 às 16h38.

Um ataque a bomba deixou sete mortos e 20 feridos neste sábado, 25, na Colômbia, a pouco mais de um mês para as eleições presidenciais do país. As informações foram confirmadas pelo governador do departamento de Cauca, uma região com forte presença de guerrilhas.

"Foi acionado um artefato explosivo" que "deixou sete civis mortos e mais de 20 feridos com gravidade", disse, na rede social X (antigo Twitter), Octavio Guzmán, governador de Cauca.

Ele também publicou um vídeo que mostra as vítimas no chão e veículos destruídos após o ataque.

A explosão foi registrada em uma estrada do departamento e atingiu diversos veículos. Desde ontem, foram registrados vários atentados que as autoridades atribuem aos dissidentes da extinta guerrilha das Farc, que não aderiram ao acordo de paz de 2016.

*Com informações da AFP

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