O uso do álcool em gel para desinfetar as mãos cresceu com a pandemia do novo coronavírus. Não é incomum que todos levem um frasco na bolsa e também nos carros durante o caminho para o mercado ou o trabalho. No entanto, deixá-lo dentro do carro pode causar incêndios em dias de temperaturas altas se ele entrar em contato com faíscas, segundo o Serviço Nacional de Saúde Do Reino Unido (NHS, na sigla em inglês).

O NHS fez a recomendação para que os britânicos evitem deixar os frascos dentro de seus veículos quando saírem para “aproveitar o sol” em meio ao verão no hemisfério norte e ao relaxamento da quarentena. A organização explicou que recebeu “um grande número de relatos de que o álcool em gel tem sido a causa de incêndios quando deixados dentro de veículos no tempo quente que o Reino Unido está experienciando”.

O mesmo pode valer para o Brasil, que, apesar de estar no meio do inverno, tem registrado temperaturas de até 30ºC em alguns estados. A dica se torna ainda mais forte para quando chegarmos ao verão — apesar do relaxamento e da reabertura econômica, deve-se manter as orientações sanitárias. “O álcool em gel está esquentando o que resulta em vapores inflamáveis sendo liberados”, explica o alerta da NHS.

É bom tomar cuidado.