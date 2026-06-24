Após superar Samsung em valor de mercado, SK Hynix anuncia IPO de US$ 29 bi nos EUA

A fabricante sul-coreana de semicondutores SK Hynix, que ultrapassou a Samsung em valor de mercado nos últimos dias com mais de US$ 1 trilhão, anunciou uma oferta pública inicial (IPO, em inglês) de american depositary shares (ADSs) nos Estados Unidos. Ela planeja captar US$ 29,4 bilhões.

O início das negociações está previsto para o dia 10 de julho sob o ticker "SKHY". Por meio dos ADSs, investidores dos EUA podem comprar papéis da companhia sem negociar diretamente na bolsa sul-coreana. Já as ações da empresa em Seul fecharam com alta de 0,98% nesta quarta-feira, 24.

A listagem é considerada histórica para analistas ouvidos pela Bloomberg, que estimam que o IPO poderá ser enquadrado entre os cinco maiores de todos os tempos a depender da taxa de câmbio, comparando-se ao da Saudi Aramco.

O movimento ocorre em meio ao avanço da inteligência artificial (IA) e, consequentemente, de chips voltados à memória. A SpaceX realizou a maior oferta inicial neste mês, e a Alphabet, dona do Google, planeja captar US$ 85 bilhões para financiar projetos.

SK Hynix domina memória

A fabricante sul-coreana domina hoje um dos segmentos mais estratégicos da cadeia de semicondutores, as memórias HBM (high bandwidth memory), utilizadas em chips voltados ao treinamento e processamento de modelos de IA.

O protagonismo nesse mercado ajudou a transformar a empresa em uma das ações mais valorizadas da Ásia. Neste ano, os papéis acumulam alta próxima de 300% em Seul. A aposta dos investidores está ligada ao papel central das memórias avançadas na expansão de data centers para IA.

Dados da Counterpoint Research, divulgados pela Bloomberg, mostram que a SK Hynix respondeu por 57% da receita global do mercado de HBM no fim de 2025.

"O desempenho superior da SK Hynix reflete sua iniciativa pioneira na disputa pelo mercado de HBM e a forte demanda por seus chips HBM", de acordo com a chefe global de pesquisa de investimentos da FTSE Russell, Indrani De.

"Espera-se que a escassez de oferta de HBM, segmento dominado por empresas coreanas, que detêm 80% do mercado, persista por anos", acrescentou à Bloomberg.

Listagem deve reduzir desconto

Parte dos recursos será destinada à ampliação da capacidade produtiva e à aquisição de equipamentos de litografia ultravioleta extrema (EUV), considerados essenciais para a fabricação dos chips mais avançados. E a expectativa é que a listagem ajude a reduzir o desconto de valuation em relação a rivais dos EUA.

O objetivo é preparar a companhia para um cenário em que a demanda por memória de alto desempenho continua crescendo em ritmo superior ao da oferta, mesmo após a recente queda das ações de empresas de tecnologia.

No primeiro trimestre, a companhia obteve um lucro operacional de 37,61 trilhões de wons, acima das projeções de analistas, enquanto a receita alcançou 52,58 trilhões de wons.