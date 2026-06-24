ABF Expo 2026: 35 franquias para empreender a partir de R$ 5 mil

A ABF Franchising Expo 2026, maior feira de franquias do mundo, deve reunir cerca de 60 mil visitantes a partir desta quarta-feira, 24, no Expo Center Norte, em São Paulo.

Pela primeira vez, o setor ultrapassou a marca de 300 bilhões de reais em faturamento. Só no primeiro trimestre de 2026, o avanço foi de 10,1%, com faturamento de 72,7 bilhões de reais — crescimento registrado mesmo em um cenário de juros altos, inflação pressionada e desaceleração da atividade econômica.

O desempenho ajuda a explicar o movimento da feira neste ano. Redes ligadas a serviços do dia a dia, como estética, odontologia, academias, cafeterias e açaí, chegam à ABF Expo com novos formatos, modelos mais enxutos e foco em ganho de eficiência operacional.

Ao mesmo tempo, nichos mais recentes, como clínicas capilares, plataformas de compra e venda de carros e soluções de pagamento, ampliam espaço dentro do franchising.

“O franchising deixou de ser apenas um modelo de expansão empresarial para se tornar uma verdadeira infraestrutura de serviços da sociedade brasileira”, afirma Tom Moreira Leite, presidente da ABF. “Da padaria ao café da manhã, dos cursos de inglês à educação infantil, da academia à farmácia, da lavanderia ao jantar, das clínicas odontológicas aos serviços financeiros, milhões de brasileiros interagem diariamente com marcas franqueadas sem sequer perceber.”

A seguir, confira as franquias que vão apresentar novos modelos e estratégias na ABF Expo 2026:

FrogPay

A FrogPay é uma fintech brasileira especializada em meios de pagamento e soluções de gestão financeira, com modelo home based e isenção de royalties. Fundada em 2015, com início no franchising em 2017, a rede soma 185 franquias em operação no Brasil, oferecendo maquininhas de cartão, sistema de PDV e soluções de recorrência para micro, pequenos e médios empreendedores.

Investimento inicial: R$ 5 mil

Faturamento médio mensal: não informado

Prazo de retorno: 3 meses (estimado)

Rede iGUi (TRATABEM)

A TRATABEM é a microfranquia da Rede iGUi especializada em limpeza e manutenção de piscinas, com modelo home office e isenção de royalties. A marca será uma das novidades da Rede iGUi na ABF Franchising Expo 2026.

Investimento inicial: a partir de R$ 12,5 mil

Faturamento médio mensal: não informado

Prazo de retorno: não informado

Azul Empréstimo

Fundada em 2010, a Azul Empréstimo é especializada em soluções financeiras, com atuação em crédito consignado, pessoal, financiamentos, consórcios, seguros e produtos próprios. A rede soma mais de 1.000 unidades em operação no país, com modelos flexíveis e suporte próximo ao franqueado.

Investimento inicial: a partir de R$ 15.900

Faturamento médio mensal: R$ 50 mil a R$ 150 mil

Prazo de retorno: 6 a 12 meses

PitCap

A PitCap é a primeira franquia brasileira de vending machines voltada à higienização automatizada de capacetes, com tecnologia própria que combina raio UV-C e vapor quente. Em sua primeira participação na ABF Franchising Expo, a marca projeta encerrar o ano com 50 unidades em operação no Brasil, em um modelo 100% self-service.

Investimento inicial: R$ 23,5 mil

Faturamento médio mensal: R$ 2,5 mil a R$ 3 mil

Prazo de retorno: 10 meses

Seguralta

Com mais de 57 anos de mercado, a Seguralta é a maior rede de franquias de seguros do Brasil, com mais de 2.000 unidades comercializadas nos modelos home, office, basic e standard, e mais de 270 mil clientes atendidos em todo o território nacional.

Investimento inicial: R$ 45 mil

Faturamento médio mensal: R$ 15 mil

Prazo de retorno: 12 a 20 meses

Maria Brasileira

A Maria Brasileira é a maior rede de franquias de limpeza residencial e empresarial do país, com mais de 1 milhão de atendimentos por ano e presença em todos os estados brasileiros. Na 12ª participação na ABF Franchising Expo, a marca apresentará ferramentas de geomarketing para investidores avaliarem potencial de consumo por região.

Investimento inicial: R$ 49,3 mil

Faturamento médio mensal: R$ 45 mil

Prazo de retorno: 14 meses

Acuidar

Fundada em 2016 e no franchising desde 2020, a Acuidar oferece serviços de assistência especializada para crianças, adultos e idosos, no domicílio do cliente ou em acompanhamento hospitalar, com diárias avulsas e planos mensais. A rede já soma mais de 300 unidades e se consolida como a maior franquia de cuidadores da América Latina.

Investimento inicial: a partir de R$ 68,1 mil (com taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 40 mil a R$ 170 mil

Prazo de retorno: 6 a 14 meses

Peggô Market

Fundada em 2021, a Peggô Market é uma rede de mercados autônomos que utiliza tecnologia de autoatendimento para oferecer conveniência em condomínios residenciais, empresas, universidades e outros espaços de circulação. A marca soma 364 franquias em operação, distribuídas por 20 estados brasileiros.

Investimento inicial: a partir de R$ 70 mil

Faturamento médio mensal: R$ 30 mil

Prazo de retorno: 8 a 12 meses

market4u

O market4u é a maior rede de mercados autônomos da América Latina, com 2.700 lojas instaladas em condomínios residenciais e comerciais em cerca de 185 cidades brasileiras. Na ABF Franchising Expo 2026, a marca apresenta um novo totem inteligente de pagamento com reconhecimento facial e leva uma condição comercial exclusiva: quem iniciar negociações durante o evento ganha bônus de R$ 30 mil na taxa de franquia.

Investimento inicial: a partir de R$ 80 mil (inclui estoque inicial, taxa de franquia, equipamentos e câmeras)

Faturamento médio mensal: R$ 20 mil por unidade

Prazo de retorno: 16 a 24 meses

Mercadão dos Óculos

Rede de óticas que oferece modelos de negócio para cidades pequenas e capitais (Smart, Super Fit, Fit e Standart), com produtos que acompanham a moda e tecnologia óptica internacional. Na feira da ABF a franquia lançará duas marcas de lentes próprias, a Eurolux E-A PRO e a Eurolux Age View, ambas com inteligência artificial aplicada ao design óptico.

Investimento inicial total: a partir de R$ 99 mil

Faturamento médio mensal: R$ 35 mil

Prazo de retorno estimado: 18 meses

Instituto Visão Solidária (IVS)

Fundado em 2015, o Instituto Visão Solidária (IVS) é uma rede de franquias do setor óptico com foco em democratizar o acesso a óculos de qualidade no Brasil, oferecendo armações e lentes a preços acessíveis com entrega rápida.

Investimento inicial: a partir de R$ 120 mil

Faturamento médio mensal: R$ 80 mil a R$ 300 mil

Prazo de retorno: 13 a 18 meses

My Robot School

A My Robot School é uma rede de escolas de robótica voltada para crianças e adolescentes, com cursos que abrangem robótica, programação, criatividade, educação financeira e empreendedorismo.

Investimento inicial: a partir de R$ 150 mil

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 110 mil

Prazo de retorno: 12 a 18 meses

Puro.Açaí

A Puro.Açaí é uma rede cearense pioneira no self-service de açaí no Nordeste, com mais de 80 lojas em operação e projeção de alcançar 100 unidades neste ano. Um dos diferenciais da marca é ter fazenda própria no Pará, com mais de 600 mil pés de açaí plantados, e fábrica própria, garantindo controle de toda a cadeia de produção.

Investimento inicial: a partir de R$ 150 mil (modelo loja)

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 100 mil

Prazo de retorno: 18 meses

Oral Sin Implantes

Fundada em 2004, em Arapongas (PR), com sede em Londrina (PR), a Oral Sin Implantes é a maior rede especializada em implantes dentários do Brasil. Pioneira em odontologia digital, a marca integra o ecossistema do Grupo SMZTO e soma 370 unidades em todas as regiões do país.

Investimento inicial: R$ 200 mil (modelo rebranding) ou a partir de R$ 450 mil (novas unidades)

Faturamento médio: R$ 2,5 milhões ao ano

Prazo de retorno: não informado

New Shoes

A New Shoes é a primeira e maior rede de franquias especializada na limpeza, cuidado e revitalização de tênis e calçados do Brasil, combinando tecnologia e atendimento personalizado em um nicho alinhado à sustentabilidade e ao consumo conscientes.

Investimento inicial: R$ 240 mil a R$ 280 mil

Faturamento médio mensal: R$ 50 mil

Prazo de retorno: 12 a 24 meses

Espaço Facial

Fundada em 2019, no Rio de Janeiro, a Espaço Facial é uma rede de clínicas especializada em estética facial, com destaque para procedimentos de botox e harmonização facial. A marca tem como sócios os artistas Márcio Garcia e Deborah Secco.

Investimento inicial: R$ 270 mil

Faturamento médio mensal: R$ 150 mil

Prazo de retorno: 12 a 18 meses

Skyler

A Skyler é uma marca de moda masculina que atua no mercado desde 1997, atualmente com 70 lojas em todo o Brasil. Com mais de 400 novos produtos por coleção, a marca atende diferentes estilos de vida por meio das linhas Essential, Casual, Motion, Tech, Business, Premium, Forward e Junior.

Investimento inicial: a partir de R$ 300 mil

Faturamento médio mensal: R$ 90 mil

Prazo de retorno: 36 meses

Grau Educacional

O Grau Educacional, por meio das marcas Grau Técnico e Grau Profissionalizante, possui mais de 130 unidades distribuídas em todo o Brasil. Com mais de 15 anos de atuação, a rede oferece mais de 50 cursos voltados à empregabilidade e às demandas do mercado de trabalho.

Investimento inicial: a partir de R$ 300 mil

Faturamento médio mensal: R$ 350 mil

Prazo de retorno: a partir de 36 meses

Livo

Criada em 2012, a Livo une design próprio, fabricação direta e atendimento humano apoiado por tecnologia no setor óptico, com EBITDA médio de 20%. Em 2023, formou o grupo Livo ao se unir à Newlentes e à Lentesplus, e hoje opera como a primeira eyetech do Brasil, com laboratório próprio e 14 lojas — 8 próprias e 6 franquias.

Investimento inicial: R$ 449 mil

Faturamento médio mensal: R$ 150 mil a R$ 300 mil

Prazo de retorno: 23 meses

Cuor di Crema

Fundada em 2012, a Cuor di Crema é uma rede de gelaterias italianas com produtos 100% naturais, sem aromatizantes ou conservantes, e mais de 100 receitas de sabores. Na 4ª participação na ABF Franchising Expo, a marca oferece modelos de quiosque e loja.

Investimento inicial: a partir de R$ 475 mil (modelo quiosque)

Faturamento médio mensal: R$ 80 mil

Prazo de retorno: 22 a 38 meses

Fast Treino

A Fast Treino é uma rede de academias enxutas de alta performance, com circuitos full body de até 36 minutos guiados por máquinas com tecnologia LED RGB integradas a um aplicativo próprio. Nascida do legado da Academia Gaviões 24h, a marca participa pela primeira vez da ABF Franchising Expo e opera com apenas um professor por turno.

Investimento inicial: a partir de R$ 485 mil

Faturamento médio mensal: R$ 286 mil

Prazo de retorno: 12 a 24 meses

Boulangerie Carioca

Inspirada nas padarias e cafeterias francesas, a Boulangerie Carioca oferece macarons, pães, croissants e outras delícias parisienses, além de brunch, sopas e pratos rápidos. Parte da Antaris Foods Brands Franchising, a marca participa pela 4ª vez da ABF Franchising Expo e pretende encerrar 2026 com 20 unidades.

Investimento inicial: a partir de R$ 490 mil (modelo quiosque)

Faturamento médio mensal: R$ 130 mil

Prazo de retorno: 18 a 36 meses

Johnny Rockets

Presente em mais de 30 países, a Johnny Rockets é uma rede americana de hambúrgueres com temática dos anos 1950, criada em 1986 e instalada no Brasil desde 2013. Na 4ª participação na ABF Franchising Expo, a marca projeta alcançar 60 restaurantes neste ano.

Investimento inicial: a partir de R$ 1 milhão (modelo Fast Casual)

Faturamento médio mensal: R$ 350 mil

Prazo de retorno: 18 a 36 meses

Corpo e Saúde

Com 28 anos de mercado, a Corpo e Saúde é uma rede de academias brasiliense que combina preço competitivo e infraestrutura de alto padrão, somando 40 unidades em operação no Distrito Federal, em Goiás e no Nordeste.

Investimento inicial: a partir de R$ 1,7 milhão

Faturamento médio: R$ 2,7 milhões ao ano

Prazo de retorno: 12 a 36 meses

Academia Gaviões 24h

Pioneira no modelo de funcionamento 24 horas no Brasil, a Academia Gaviões 24h tem mais de cinco décadas de trajetória e está no franchising desde 2019, com 100 unidades em operação e cerca de 400 mil alunos atendidos. Na primeira participação na ABF Franchising Expo, a marca apresenta o plano de expansão Legacy 2030, que prevê alcançar 300 unidades em 2026, no Brasil e no exterior.

Investimento inicial: a partir de R$ 2,8 milhões

Faturamento médio mensal: R$ 250 mil

Prazo de retorno: 18 a 28 meses

Yungas

A Yungas é uma plataforma de Customer Success especializada no ecossistema de franchising, que já atende mais de 200 marcas e impacta mais de 30 mil unidades, centralizando comunicação, treinamentos, auditorias, indicadores e inteligência artificial em um único ambiente. Na ABF Franchising Expo 2026, a empresa apresenta novas aplicações de IA voltadas à gestão de redes franqueadas.

Investimento inicial: não informado

Faturamento médio mensal: não informado

Prazo de retorno: não informado

Carflix

A Carflix é uma rede especializada na intermediação de compra e venda de veículos seminovos, que fará sua estreia na ABF Franchising Expo 2026. Com 30 unidades em operação e outras 20 em fase de implantação, a marca encerrou 2025 com faturamento de R$ 250 milhões e projeta R$ 600 milhões até o fim de 2026, com expectativa de negociar mais 60 franquias até o final do ano.

Investimento inicial: não informado

Faturamento médio mensal: não informado (faturamento total da rede em 2025: R$ 250 milhões)

Prazo de retorno: não informado

5àsec

A 5àsec, maior rede de lavanderias premium do Brasil, com mais de 640 pontos de venda, apresenta na ABF Franchising Expo o New Locker, serviço de armários inteligentes com biometria e reconhecimento facial. A marca projeta implantar 100 unidades no novo modelo em até dois anos, com redução de até 35% no custo de implantação.

Investimento inicial: não informado

Faturamento médio mensal: não informado

Prazo de retorno: não informado

LavPop by 5àsec

A LavPop by 5àsec é a rede de lavanderias de autosserviço do Grupo FROTH, lançada em 2022 e voltada a cidades com forte verticalização imobiliária. Com mais de 135 pontos de venda, a marca prevê abrir 100 novas operações até o fim de 2026.

Investimento inicial: não informado

Faturamento médio mensal: não informado

Prazo de retorno: não informado

Milon

Completando 20 anos em 2026 — dez deles no franchising —, a Milon é uma marca de moda infantil inspirada no estilo europeu, pertencente ao Grupo Kyly. A rede soma mais de 130 operações e tem como meta encerrar o ano com 155 lojas, com cerca de 55% da base de franqueados formada por multifranqueados.

Investimento inicial: não informado

Faturamento médio mensal: não informado

Prazo de retorno: não informado

Microlins

A Microlins é uma das marcas mais reconhecidas da educação profissional no Brasil, com mais de 400 escolas e mais de 100 mil alunos ativos. A rede passou por reposicionamento estratégico baseado na Metodologia SER e prevê abrir 41 novas unidades até o fim de 2026.

Investimento inicial: não informado

Faturamento médio mensal: não informado

Prazo de retorno: não informado

Prepara IA

Referência em educação profissional, a Prepara IA tem mais de 20 anos de mercado e se posiciona como pioneira na aplicação de inteligência artificial como ferramenta pedagógica. A rede soma mais de 300 escolas e mais de 70 mil alunos, com 12 novas unidades previstas para 2026.

Investimento inicial: não informado

Faturamento médio mensal: não informado

Prazo de retorno: não informado

Ensina Mais Turma da Mônica

Pertencente ao Grupo MoveEdu e licenciada pela Turma da Mônica, a Ensina Mais Turma da Mônica oferece apoio escolar e cursos livres como robótica e programação, somando mais de 110 unidades pelo país. O plano de expansão para 2026 prevê a abertura de 32 novas unidades.

Investimento inicial: não informado

Faturamento médio mensal: não informado

Prazo de retorno: não informado

Yázigi

Fundado em 1950, o Yázigi é a primeira franquia de serviços do Brasil e uma das marcas mais tradicionais do ensino de idiomas no país, com 240 operações entre unidades físicas e cursos em entidades de ensino regular. Em 2026, a marca foi adquirida pelo Grupo MoveEdu.

Investimento inicial: não informado

Faturamento médio mensal: não informado

Prazo de retorno: não informado

Peça Rara Brechó

Com mais de 130 unidades em operação e meta de alcançar 300 lojas até 2030, o Peça Rara Brechó é uma das principais redes de moda circular do país, com o modelo Pocket de 100 m² voltado a cidades entre 80 mil e 300 mil habitantes.