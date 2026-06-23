China realiza primeiro transplante simultâneo de fígado e rins de porco em humano

Um grupo de pesquisadores da Universidade Médica de Guangxi realizou, pela primeira vez, o transplante simultâneo de um fígado e dois rins de um porco geneticamente modificado para um ser humano. O procedimento, publicado em 21 de junho na revista científica Med e destacado pela Nature, representa um avanço nas pesquisas sobre xenotransplantes e reforça o potencial da técnica para enfrentar a escassez global de órgãos.

O procedimento foi conduzido pela equipe do professor Sun Xuyong, do Instituto de Transplantes do Segundo Hospital Afiliado da Universidade Médica de Guangxi. O receptor foi um homem de 53 anos com diagnóstico de morte cerebral, e a cirurgia ocorreu após autorização da família.

Os órgãos transplantados vieram de um porco geneticamente editado da raça Bama, desenvolvido na região autônoma de Guangxi. Essa linhagem apresenta tamanho, anatomia e características fisiológicas semelhantes às humanas, o que amplia seu potencial para pesquisas em transplantes entre espécies.

Para reduzir o risco de rejeição imunológica, os pesquisadores modificaram seis genes do animal doador. Três genes suínos associados à resposta imunológica humana foram removidos, enquanto três genes humanos foram inseridos para aumentar a compatibilidade imunológica e melhorar os mecanismos de coagulação sanguínea.

A cirurgia também utilizou uma técnica desenvolvida pela equipe, chamada "Método Sun para transplante combinado de fígado e rins em posição anatômica original". O método permitiu substituir o fígado e os dois rins por meio de uma única incisão cirúrgica.

Nas primeiras 24 horas após a operação, os pesquisadores observaram que o fígado transplantado passou a produzir bile normalmente, os dois rins iniciaram suas funções fisiológicas e os níveis de creatinina do receptor diminuíram gradualmente até a faixa considerada normal.

Segundo os autores, o estudo demonstra pela primeira vez que múltiplos órgãos provenientes de um único porco geneticamente editado conseguem funcionar simultaneamente no corpo humano. O resultado amplia as evidências sobre a viabilidade dos xenotransplantes e pode contribuir para o desenvolvimento de novas alternativas diante da falta de órgãos para transplantes em diversos países