Ciência

China realiza primeiro transplante simultâneo de fígado e rins de porco em humano

O procedimento foi conduzido pela equipe do professor Sun Xuyong, do Instituto de Transplantes do Segundo Hospital Afiliado da Universidade Médica de Guangxi

beautiful piglets at a farm ( FooTToo/Getty Images)

beautiful piglets at a farm ( FooTToo/Getty Images)

China2Brazil
China2Brazil

Agência

Publicado em 23 de junho de 2026 às 17h28.

Um grupo de pesquisadores da Universidade Médica de Guangxi realizou, pela primeira vez, o transplante simultâneo de um fígado e dois rins de um porco geneticamente modificado para um ser humano. O procedimento, publicado em 21 de junho na revista científica Med e destacado pela Nature, representa um avanço nas pesquisas sobre xenotransplantes e reforça o potencial da técnica para enfrentar a escassez global de órgãos.

O procedimento foi conduzido pela equipe do professor Sun Xuyong, do Instituto de Transplantes do Segundo Hospital Afiliado da Universidade Médica de Guangxi. O receptor foi um homem de 53 anos com diagnóstico de morte cerebral, e a cirurgia ocorreu após autorização da família.

Os órgãos transplantados vieram de um porco geneticamente editado da raça Bama, desenvolvido na região autônoma de Guangxi. Essa linhagem apresenta tamanho, anatomia e características fisiológicas semelhantes às humanas, o que amplia seu potencial para pesquisas em transplantes entre espécies.

Para reduzir o risco de rejeição imunológica, os pesquisadores modificaram seis genes do animal doador. Três genes suínos associados à resposta imunológica humana foram removidos, enquanto três genes humanos foram inseridos para aumentar a compatibilidade imunológica e melhorar os mecanismos de coagulação sanguínea.

A cirurgia também utilizou uma técnica desenvolvida pela equipe, chamada "Método Sun para transplante combinado de fígado e rins em posição anatômica original". O método permitiu substituir o fígado e os dois rins por meio de uma única incisão cirúrgica.

Nas primeiras 24 horas após a operação, os pesquisadores observaram que o fígado transplantado passou a produzir bile normalmente, os dois rins iniciaram suas funções fisiológicas e os níveis de creatinina do receptor diminuíram gradualmente até a faixa considerada normal.

Segundo os autores, o estudo demonstra pela primeira vez que múltiplos órgãos provenientes de um único porco geneticamente editado conseguem funcionar simultaneamente no corpo humano. O resultado amplia as evidências sobre a viabilidade dos xenotransplantes e pode contribuir para o desenvolvimento de novas alternativas diante da falta de órgãos para transplantes em diversos países

Acompanhe tudo sobre:SaúdeMedicina

Mais de Ciência

James Webb revela cometa que pode ter se formado antes do Sistema Solar

Anvisa aprova 1º medicamento não hormonal para ajudar mulheres contra ondas de calor da menopausa

Fungo patogênico transmitido por arranhão de gato é identificado em animais selvagens

Veoza: entenda como funciona o novo tratamento não hormonal para menopausa

Mais na Exame

Esporte

Sem conseguir repetir escalações, Ancelotti terá que mudar o Brasil contra a Escócia

Brasil

Agência de atração de investimentos do Espírito Santo, NOVA-ES, está aberta a investimentos chineses

Pop

'The Bear': nova temporada estreia nesta semana; saiba quando e onde assistir

Carreira

Tigre aposta em capacitação e IA para driblar o apagão de competências e transformar carreiras