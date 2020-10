Coronavírus pode sobreviver um mês em celular e dinheiro, mostra estudo

Um estudo sobre o novo coronavírus, causador da covid-19, mostra que ele pode sobreviver por 28 dias na tela de um celular, em aço inoxidável ou em notas de dinheiro.

Segundo os pesquisadores, superfícies de vidro podem favorecer a sobrevivência do vírus, e não só a tela do smartphone. Com isso, totens de autoatendimento também podem oferecer risco de contágio pelo novo coronavírus.

Especialistas indicam a limpeza da tela do smartphone com álcool isopropílico e sempre lavar as mãos com água e sabão ou álcool em gel após manusear dinheiro.

O trabalho foi conduzido por pesquisadores da agência de pesquisa científica nacional da Austrália e foi publicado no periódico científico Virology.

“Nossos resultados mostram que o SARS-CoV-2 pode permanecer infeccioso em superfícies por longos períodos de tempo, reforçando a necessidade de boas práticas, como lavar as mãos e limpar as superfícies regularmente”, disse Debbie Eagles, vice-diretora do Australian Centre for Disease Preparedness, que realizou o estudo.“A 20 graus Celsius, que é aproximadamente a temperatura ambiente, descobrimos que o vírus era extremamente robusto, sobrevivendo por 28 dias em superfícies lisas, como vidros encontrados em telas de telefones celulares e notas de plástico.”

Os pesquisadores, entretanto, fazem uma ressalva. A pesquisa foi feita em condições controladas, em laboratório, e avisam que a exposição direta à luz solar pode tornar o vírus inativo.