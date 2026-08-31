Novalgina Flash supera projeções e abre nova frente de crescimento para a Opella no Brasil

(Opella/Divulgação)
Exame Brand Solutions
Publicado em 31 de agosto de 2026 às 18h16.
Última atualização em 31 de agosto de 2026 às 18h16.
Apenas quatro meses depois de chegar às farmácias, Novalgina Flash vendeu duas vezes mais que o projetado inicialmente pela Opella. O desempenho levou a companhia a ampliar as expectativas para o produto, que deve alcançar a terceira posição no segmento brasileiro de medicamentos para dor de cabeça ainda no primeiro ano de comercialização.
O lançamento é uma das principais apostas da empresa para ampliar sua presença no mercado de analgésicos. Segundo projeções da Opella, a categoria deve superar R$ 10 bilhões em faturamento até 2030, com crescimento médio anual de 3,6%.
A estratégia também acompanha a expansão de Novalgina. Atualmente, a marca cresce em ritmo quatro vezes superior ao do mercado total de analgésicos.
Além de complementar o portfólio, Novalgina Flash representa uma entrada mais direta da marca em um segmento considerado prioritário pela companhia.
“Sabíamos do potencial de Novalgina Flash, mas a velocidade da resposta superou nossas expectativas mais otimistas. Essa conquista reforça o posicionamento da marca em ser pioneira e de puxar o crescimento da categoria por meio de inovação, sendo marca referência em dipirona”, afirma Juliana Mendes, head de Marketing de Novalgina na Opella.
O medicamento também registrou o melhor desempenho entre os lançamentos realizados nos últimos dois anos nas principais redes de farmácias do país, segundo levantamento da Dunnhumby.
Com uma combinação inédita no mercado brasileiro, Novalgina Flash reúne 1 grama de dipirona e 130 miligramas de cafeína. De acordo com a Opella, a formulação proporciona melhora percebida a partir de 15 minutos e reduz em 50% o tempo até o início da ação*, na comparação com medicamentos que contêm apenas dipirona**.
“O que ajuda a explicar a aceitação é a combinação entre a proposta do produto, especialmente desenvolvido para dor de cabeça e enxaqueca e a execução nos pontos de venda com nossos parceiros espalhados por todo o país”, diz Juliana.
O desenvolvimento foi precedido por seis pesquisas de opinião, que ouviram mais de 1.700 consumidores brasileiros. Os levantamentos buscaram identificar os atributos mais valorizados na escolha de um analgésico e apontaram uma demanda por opções que combinassem alívio eficaz e retorno rápido às atividades cotidianas.
Os resultados orientaram diferentes etapas do projeto, do desenvolvimento da formulação às estratégias de comunicação e distribuição. Para a companhia, o processo mostra como dados de consumo podem apoiar a expansão de uma marca tradicional em uma categoria madura e competitiva.
“Os consumidores estão cada vez mais atentos, informados e com acesso a ferramentas que permitem administrar os cuidados com a própria saúde com autonomia e de forma segura. Para a indústria, isso significa que não basta apenas entregar eficácia: a experiência de uso passou a ser fundamental, de forma a trazer soluções ágeis e seguras que se encaixem em uma rotina dinâmica”, explica Juliana.
A decisão de avançar nesse segmento também está relacionada às transformações na rotina dos consumidores. O aumento do tempo diante de telas, a hiperconectividade, as jornadas intensas de trabalho e a maior carga mental estão entre os fatores associados à procura por soluções que permitam retomar as atividades com rapidez.
O impacto da dor de cabeça, no entanto, vai além da saúde individual. Um estudo conduzido por pesquisadores da Universidade de São Paulo e publicado em 2020 na revista científica Cephalalgia estimou em R$ 67,6 bilhões por ano as perdas econômicas indiretas associadas aos transtornos de cefaleia no Brasil.
O cálculo considera principalmente o absenteísmo e a redução da produtividade no trabalho. Segundo o estudo, a enxaqueca responde pela maior parcela desse impacto.
“Nosso papel como companhia é oferecer soluções seguras e rápidas para que as pessoas possam recuperar o conforto e seguir com suas rotinas sem barreiras. Claro que o papel do médico e inclusive do farmacêutico também é fundamental em uma colaborativa de anamnese e escuta desse paciente”, diz Juliana.
A empresa avalia que o cenário reforça a expansão do autocuidado e a busca por medicamentos adaptados a rotinas mais dinâmicas. Novalgina Flash já está disponível nacionalmente, em embalagens com oito e 16 comprimidos.
“O desempenho de Novalgina Flash mostra que, mesmo em uma categoria madura e altamente competitiva, há espaço para inovação para atender a necessidade concreta do consumidor, atendendo uma necessidade do autocuidado proativo e seguro nas quais marcas como Novalgina podem facilitar essa jornada”, finaliza Juliana.
*Quando comparado a 1g de dipirona isolada.
**Cada comprimido simples de Novalgina Flash possui 1g de dipirona e tem 2x mais analgésico que cada comprimido simples de 500mg de Novalgina.
NOVALGINA®️ FLASH (dipirona monoidratada + cafeína). Indicação: analgésico. MS
1.8620.0023. O USO DO MEDICAMENTO PODE TRAZER ALGUNS RISCOS. Leia atentamente a bula. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. MAT-BR2603413 - 1.0 - 08/2026.