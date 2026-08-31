Novalgina Flash supera projeções e abre nova frente de crescimento para a Opella no Brasil

Apenas quatro meses depois de chegar às farmácias, Novalgina Flash vendeu duas vezes mais que o projetado inicialmente pela Opella. O desempenho levou a companhia a ampliar as expectativas para o produto, que deve alcançar a terceira posição no segmento brasileiro de medicamentos para dor de cabeça ainda no primeiro ano de comercialização.

O lançamento é uma das principais apostas da empresa para ampliar sua presença no mercado de analgésicos. Segundo projeções da Opella, a categoria deve superar R$ 10 bilhões em faturamento até 2030, com crescimento médio anual de 3,6%.

A estratégia também acompanha a expansão de Novalgina. Atualmente, a marca cresce em ritmo quatro vezes superior ao do mercado total de analgésicos.

Além de complementar o portfólio, Novalgina Flash representa uma entrada mais direta da marca em um segmento considerado prioritário pela companhia.

“Sabíamos do potencial de Novalgina Flash, mas a velocidade da resposta superou nossas expectativas mais otimistas. Essa conquista reforça o posicionamento da marca em ser pioneira e de puxar o crescimento da categoria por meio de inovação, sendo marca referência em dipirona”, afirma Juliana Mendes, head de Marketing de Novalgina na Opella.

O medicamento também registrou o melhor desempenho entre os lançamentos realizados nos últimos dois anos nas principais redes de farmácias do país, segundo levantamento da Dunnhumby.

Uma nova frente para o portfólio

Com uma combinação inédita no mercado brasileiro, Novalgina Flash reúne 1 grama de dipirona e 130 miligramas de cafeína. De acordo com a Opella, a formulação proporciona melhora percebida a partir de 15 minutos e reduz em 50% o tempo até o início da ação*, na comparação com medicamentos que contêm apenas dipirona**.

“O que ajuda a explicar a aceitação é a combinação entre a proposta do produto, especialmente desenvolvido para dor de cabeça e enxaqueca e a execução nos pontos de venda com nossos parceiros espalhados por todo o país”, diz Juliana.

O desenvolvimento foi precedido por seis pesquisas de opinião, que ouviram mais de 1.700 consumidores brasileiros. Os levantamentos buscaram identificar os atributos mais valorizados na escolha de um analgésico e apontaram uma demanda por opções que combinassem alívio eficaz e retorno rápido às atividades cotidianas.

Os resultados orientaram diferentes etapas do projeto, do desenvolvimento da formulação às estratégias de comunicação e distribuição. Para a companhia, o processo mostra como dados de consumo podem apoiar a expansão de uma marca tradicional em uma categoria madura e competitiva.

“Os consumidores estão cada vez mais atentos, informados e com acesso a ferramentas que permitem administrar os cuidados com a própria saúde com autonomia e de forma segura. Para a indústria, isso significa que não basta apenas entregar eficácia: a experiência de uso passou a ser fundamental, de forma a trazer soluções ágeis e seguras que se encaixem em uma rotina dinâmica”, explica Juliana.

Dor de cabeça entra na conta da produtividade

A decisão de avançar nesse segmento também está relacionada às transformações na rotina dos consumidores. O aumento do tempo diante de telas, a hiperconectividade, as jornadas intensas de trabalho e a maior carga mental estão entre os fatores associados à procura por soluções que permitam retomar as atividades com rapidez.

O impacto da dor de cabeça, no entanto, vai além da saúde individual. Um estudo conduzido por pesquisadores da Universidade de São Paulo e publicado em 2020 na revista científica Cephalalgia estimou em R$ 67,6 bilhões por ano as perdas econômicas indiretas associadas aos transtornos de cefaleia no Brasil.

O cálculo considera principalmente o absenteísmo e a redução da produtividade no trabalho. Segundo o estudo, a enxaqueca responde pela maior parcela desse impacto.

“Nosso papel como companhia é oferecer soluções seguras e rápidas para que as pessoas possam recuperar o conforto e seguir com suas rotinas sem barreiras. Claro que o papel do médico e inclusive do farmacêutico também é fundamental em uma colaborativa de anamnese e escuta desse paciente”, diz Juliana.

A empresa avalia que o cenário reforça a expansão do autocuidado e a busca por medicamentos adaptados a rotinas mais dinâmicas. Novalgina Flash já está disponível nacionalmente, em embalagens com oito e 16 comprimidos.

“O desempenho de Novalgina Flash mostra que, mesmo em uma categoria madura e altamente competitiva, há espaço para inovação para atender a necessidade concreta do consumidor, atendendo uma necessidade do autocuidado proativo e seguro nas quais marcas como Novalgina podem facilitar essa jornada”, finaliza Juliana.

*Quando comparado a 1g de dipirona isolada.

**Cada comprimido simples de Novalgina Flash possui 1g de dipirona e tem 2x mais analgésico que cada comprimido simples de 500mg de Novalgina.

NOVALGINA®️ FLASH (dipirona monoidratada + cafeína). Indicação: analgésico. MS

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