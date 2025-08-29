Empresa de primeiros socorros completa 90 anos e mira expansão no varejo

Referência no segmento de primeiros socorros para farmácias e hospitais, a Cremer completa 90 anos em 2025 e traça uma nova estratégia de marketing e ampliação de presença nos pontos de venda. Parte do ecossistema de saúde da Viveo, a companhia anuncia lançamentos e ações comemorativas, além de acelerar sua entrada no canal supermercadista, de olho em um salto de capilaridade: a oportunidade é passar dos atuais 70 mil pontos de venda para mais de 400 mil em cinco anos.

Entre as iniciativas de celebração estão embalagens especiais desenhadas para o aniversário, curativos e algodão em edição comemorativa. No ponto de venda, a estratégia será composta por ativações, materiais promocionais e ações digitais que relembram a trajetória da marca desde sua fundação, em 1935, em Blumenau (SC).

O movimento acompanha um novo ciclo de crescimento para a marca no varejo. Atualmente, os produtos de primeiros socorros e curativos da Cremer têm presença consolidada nas farmácias, onde respondem por 70% do faturamento da categoria.

Já nos supermercados, a participação ainda é de 30%, mas o potencial é visto como promissor. “O setor supermercadista tem enorme margem de crescimento. Por isso, nossa estratégia está centrada nesse canal, com o objetivo de ampliar o market share, hoje em 20%”, afirma Renan Hervelha, diretor da Cremer.

Como parte dos investimentos em expansão e modernização, a empresa inaugurou no primeiro semestre de 2025 o maior centro de fabricação de lenços umedecidos da América Latina. Localizada em Blumenau, a fábrica possui área de mais de 8 mil metros quadrados e recebeu aporte de R$ 60 milhões.

“Completar nove décadas de atuação é reflexo do compromisso da Cremer com a saúde dos brasileiros. Seguimos olhando para o futuro com o propósito de facilitar os cuidados e oferecer excelência em cada detalhe”, afirma Leonardo Byrro, CEO da Viveo.

Ao longo de sua história, a Cremer conquistou espaço no mercado brasileiro, e estabeleceu presença em todo o território nacional. Atualmente, conta com mais de 133 mil metros quadrados de área produtiva, 3 centros de distribuição e mais de 3000 mil colaboradores.

A Cremer integra a frente de varejo da Viveo, que atua ainda em outros três pilares: hospitais, clínicas e operadoras; vacinas e laboratórios; e serviços. Juntas, essas verticais sustentam o propósito da companhia: “Cuidar de Cada Vida”, com o objetivo de ampliar e democratizar o acesso à saúde em todo o País.