Como fazer o ChatGPT dizer “não sei” em vez de inventar uma resposta convincente

Um dos ajustes mais eficazes é incluir, no próprio prompt, instruções claras sobre como lidar com dúvidas ou falta de informação.

Em vez de simplesmente pedir uma resposta, o usuário pode orientar o comportamento do chat e reduzir a tendência de respostas “completas demais”.

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Um exemplo simples seria:

“Se não tiver certeza, diga que não sabe.”

Mas é possível ir além e tornar esse direcionamento mais robusto. Veja uma versão mais completa:

“Responda apenas com informações que você tem alta confiança. Se não souber ou se a informação for incerta, diga claramente ‘não sei’. Evite suposições ou preencher lacunas com respostas genéricas.”

Esse tipo de comando funciona melhor porque define o nível de exigência da resposta, indica o que fazer em caso de dúvida e limita comportamentos comuns da IA, como completar informações automaticamente.

Outra variação útil, especialmente para temas mais sensíveis ou técnicos, é:

“Se a resposta depender de dados que podem estar desatualizados ou incompletos, avise isso antes de responder. Caso não tenha certeza, diga que não sabe e sugira como posso verificar.”

Aqui, além de admitir incerteza, o chat é incentivado a contextualizar os limites da própria resposta, o que reduz o risco de interpretações equivocadas.

Também é possível combinar esse tipo de instrução com pedidos de explicação:

“Explique o tema de forma clara, mas não invente informações. Se não souber algum ponto, sinalize a dúvida em vez de completar com suposições.”

Na prática, esse tipo de ajuste é especialmente útil em pesquisas, produção de conteúdo e situações em que uma resposta bem estruturada pode parecer confiável — mesmo quando não é.

Por que isso acontece?

Sistemas de IA são projetados para produzir respostas coerentes e completas. Diante de perguntas abertas ou pouco específicas, a tendência é preencher lacunas para manter a fluidez do texto.

Por isso, prompts genéricos costumam gerar respostas genéricas ou até imprecisas. Já comandos mais direcionados ajudam a limitar o escopo da resposta e reduzir interpretações equivocadas.

Ao entender como o prompt influencia o comportamento da inteligência artificial, o usuário passa a ter mais controle sobre a qualidade das respostas e reduz o risco de erro em tarefas importantes.