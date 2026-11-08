Novo filme de Kleber Mendonça Filho vai retratar propaganda nazista no Recife

Novo filme de Kleber Mendonça Filho vai abordar nazismo no Recife dos anos 1930 (Arturo Holmes / Getty Images North America/Getty Images via AFP)
Colaboradora
Publicado em 8 de novembro de 2026 às 17h24.
Kleber Mendonça Filho anunciou o título de seu novo filme, "O Correspondente Estrangeiro", que abordará a chegada de alemães a Recife na década de 1930 para difundir propaganda nazista durante o governo Vargas. Ele também trabalha em um projeto paralelo sobre os anos 1990 no Recife usando material de arquivo. O cineasta pretende repetir a parceria com o ator Wagner Moura.
O cineasta Kleber Mendonça Filho revelou o título do seu próximo filme: "O Correspondente Estrangeiro". O anúncio foi feito neste sábado, 8, em coletiva de imprensa no Cine Ceará 2026, e é a primeira vez que o nome é divulgado.
Segundo o diretor, o longa vai retratar a chegada de alemães a Recife, durante o governo Vargas, para difundir propaganda nazista na região nos anos 1930. Mendonça Filho também informou que pretende repetir a parceria com o ator Wagner Moura.
O diretor afirmou que ainda há muito trabalho pela frente. "Diferente dos anos 70, eu não lembro dos anos 30. E eu preciso ler muito", disse.
Em paralelo, Mendonça Filho trabalha em outro projeto: um filme de arquivo sobre os anos 1990 no Recife, década que, segundo ele, foi muito formadora para sua trajetória pessoal e artística.
O cineasta disse que é "incrível" trabalhar com material de arquivo e avaliou que, com a tecnologia, o Brasil se tornou mais consciente da necessidade de preservação.
"Eu estou muito animado, nesse momento, com esse outro projeto", celebrou.