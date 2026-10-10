Segunda maior rede de farmácias do Brasil construiu império de R$ 18 bilhões e vai abrir 500 lojas

RESUMO ＋ O Grupo DPSP, dono das redes Drogaria São Paulo e Drogarias Pacheco, planeja abrir 500 farmácias nos próximos três a cinco anos e reformar 150 unidades. A segunda maior rede de farmácias do Brasil faturou R$ 18 bilhões em 2025 e prevê 50 inaugurações em 2026. A expansão prioriza mercados onde o grupo já atua e amplia serviços de saúde.

Há clientes que mudam de farmácia quando o farmacêutico troca de endereço. Eles seguem o profissional para outra unidade, mesmo que isso signifique abandonar a loja onde estavam acostumados a comprar.

A relação pessoal é uma das particularidades do varejo farmacêutico, um setor em que as empresas disputam consumidores com preços, variedade de produtos e pontos comerciais.

Marcelo Colares, CEO do Grupo DPSP, dono das redes Drogaria São Paulo e Drogarias Pacheco, conta que esse comportamento acontece em algumas das 1.642 farmácias da companhia.

Com presença em 258 municípios de nove estados e do Distrito Federal, a empresa registra cerca de 15 milhões de atendimentos por mês. É a segunda maior rede de farmácias do Brasil, atrás apenas da RD Saúde.

O grupo faturou 18 bilhões de reais em 2025, um crescimento de cerca de 10% em relação ao ano anterior.

Agora, prepara uma nova etapa de expansão: quer abrir 500 farmácias nos próximos três a cinco anos e reformar outras 150 unidades. Em 2026, já inaugurou 26 lojas e prevê outras 24 até dezembro, totalizando 50 novas unidades no ano, com foco total em variedade de produtos e atendimento ao cliente.

"Não adianta ter a melhor esquina se você não tiver variedade e excelente atendimento", afirma Colares.

No ano passado, foram 48 inaugurações, que já representaram mais de 192 milhões de reais em vendas.

Para os próximos anos, a prioridade é ocupar espaços em regiões onde a DPSP já está presente. O interior de São Paulo, além de estados como Bahia, Pernambuco, Goiás e Mato Grosso, está entre os principais mercados mapeados.

Ao mesmo tempo, o grupo pretende ampliar a oferta de vacinas, testes rápidos e outros serviços de saúde para transformar as farmácias em pontos de atendimento mais completos.

Como surgiu o Grupo DPSP

A história da DPSP reúne duas marcas que nasceram muito antes da formação do grupo.

A Drogarias Pacheco tem mais de 130 anos de história. A Drogaria São Paulo se aproxima de seu centenário. Durante décadas, as duas redes construíram operações próprias, até que, em 2011, decidiram unir seus negócios.

A fusão deu origem ao Grupo DPSP, controlado até hoje pelas famílias que eram proprietárias das duas empresas. A companhia é uma sociedade anônima de capital fechado, com uma estrutura de gestão conduzida por executivos de mercado.

A estrutura foi montada para administrar um negócio que cresceu em escala e complexidade. Hoje, a empresa precisa abastecer quase 1.700 farmácias, ajustar preços conforme a concorrência de cada região e atender consumidores que compram tanto nas unidades físicas quanto nos canais digitais.

Colares afirma que a DPSP detém aproximadamente 10% de participação no varejo farmacêutico brasileiro. Mesmo ocupando a segunda posição entre as maiores redes do país, a companhia acredita que pode ganhar mercado com novas unidades e uma presença maior nas cidades onde já atua.

Qual é a aposta de expansão

A estratégia de expansão tem uma característica. A DPSP não pretende entrar em novos estados nos próximos três anos. O plano é ampliar a quantidade de unidades nos nove estados e no Distrito Federal onde a empresa já opera.

A avaliação de Colares é que ainda há cidades importantes sem uma farmácia do grupo, mesmo dentro dos mercados em que as marcas estão estabelecidas.

São Paulo é um exemplo. Embora a Drogaria São Paulo tenha nascido no estado, o executivo considera que a presença da rede ainda é limitada em parte do interior paulista.

A mesma lógica vale para estados como Pernambuco, Bahia, Goiás e Mato Grosso, citados pelo CEO como oportunidades para a expansão.

A empresa pretende acelerar esse movimento nos próximos três a cinco anos, período em que projeta alcançar as 500 novas lojas, como já noticiado pela EXAME. Só em 2026, a meta é chegar a 50 inaugurações, duas a mais do que as 48 registradas em 2025.

A abertura de lojas, porém, é apenas uma parte do investimento no varejo físico.

A DPSP também pretende revitalizar 150 unidades existentes. A ideia é atualizar o formato dessas farmácias para acomodar serviços e ampliar as categorias de produtos disponíveis aos consumidores.

Por que a DPSP está transformando suas farmácias

Durante décadas, a principal função de uma drogaria foi vender medicamentos. Essa atividade continua no centro da operação, mas a DPSP tenta aumentar a frequência de visitas e as possibilidades de compra dentro de suas lojas.

Um dos caminhos é oferecer serviços de saúde que antes exigiam uma visita a clínicas ou outros estabelecimentos especializados.

Atualmente, 425 unidades do grupo oferecem vacinação. Outras atividades farmacêuticas e serviços de saúde estão disponíveis em mais de 1.300 lojas. Segundo Colares, mais de 200.000 pessoas foram vacinadas nas unidades da rede em um período de oito meses.

A companhia também trabalha com testes rápidos e monitoramento de indicadores de saúde, como pressão arterial, glicemia e colesterol.

A transformação se estende à área de beleza. Algumas lojas possuem espaços onde profissionais de empresas parceiras oferecem avaliações de pele e cabelo. Há unidades que chegam a contar com salões de beleza.

Entre os endereços citados pelo executivo como exemplos desse movimento estão lojas no Méier, no Largo do Machado e no BarraShopping, no Rio de Janeiro; em Madalena, no Recife; e no Bigorrilho, em Curitiba.

O objetivo é tornar a farmácia um local que o consumidor frequente também para cuidar da saúde e do bem-estar, e não apenas quando precisa comprar um medicamento.

A estratégia exige adaptações no espaço físico e no atendimento. Também reforça o papel dos farmacêuticos dentro da operação. Colares conta que a companhia desenvolve iniciativas para aproximar esses profissionais dos consumidores e ampliar sua participação no acompanhamento da saúde dos clientes.

A mudança tem uma lógica comercial: uma farmácia que oferece mais serviços e produtos pode aumentar as oportunidades de compra e fortalecer o vínculo com quem mora ou trabalha nas proximidades.

Ainda assim, a companhia procura manter o foco nas categorias ligadas à saúde e ao bem-estar. Produtos de consumo imediato, como bebidas, chocolates e sorvetes, ganharam espaço nas unidades, mas representam uma parte pequena do negócio, segundo Colares.

Como a tecnologia entra no jogo

Abrir lojas exige mais do que encontrar endereços disponíveis. No varejo farmacêutico, uma operação depende de milhares de produtos, muitos deles com demanda irregular.

Um medicamento pode ser vendido apenas uma vez a cada quatro meses em determinada farmácia. Ainda assim, precisa estar disponível quando o consumidor aparece com a receita. Esse é um dos principais desafios operacionais apontados por Colares.

"Se eu não tenho estoque, eu não consigo crescer", afirma.

Para administrar esse processo, a DPSP investe na automação de seus centros de distribuição e no uso de inteligência artificial para calcular os estoques necessários em cada unidade. Atualmente, mais de 85% das farmácias recebem mercadorias diariamente.

A tecnologia ajuda a cruzar dados de vendas, comportamento do consumidor e demanda por região. O objetivo é reduzir a falta de produtos sem aumentar desnecessariamente o capital investido em mercadorias armazenadas.

O segundo desafio é a formação de preços.

A companhia acompanha as diferenças de concorrência entre cidades e bairros para definir quanto cobrar por cada produto. Um medicamento pode exigir uma estratégia em São Paulo e outra no Rio de Janeiro ou em Pernambuco.

A inteligência artificial também passou a ser usada nesse processo, organizando informações de diferentes fontes para apoiar as decisões de preço.

Falando em tecnologia, a expansão das lojas físicas acontece ao mesmo tempo em que a DPSP registra um avanço das vendas pela internet.

Em 2025, o canal digital cresceu 50%, segundo Colares. Atualmente, já representa cerca de 30% das vendas do grupo. É a frente que mais cresce dentro da companhia.

Na avaliação de Colares, os consumidores não utilizam apenas uma forma de comprar. Uma mesma pessoa pode fazer pedidos online, visitar uma unidade física e procurar um farmacêutico para receber orientações. A proximidade das farmácias também ajuda a empresa a atender pedidos e resolver problemas de disponibilidade.

Essa integração entre lojas, centros de distribuição e plataformas digitais faz parte da estrutura que sustenta a expansão da segunda maior rede de farmácias do país.