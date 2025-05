Dia da Reciclagem: pontos de coleta do Assaí evitaram o descarte de 492 toneladas de resíduos

Neste sábado, 17, é celebrado o Dia Mundial da Reciclagem, data que busca aumentar a conscientização sobre a importância de reduzir, reutilizar e reciclar.

Foi com o foco em melhorar a circularidade de materiais como pilhas, lâmpadas e embalagens que o Assaí Atacadista implementou os Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) em parte de suas lojas.

O local permite que resíduos de papelão, plástico, vidro, eletrônicos, papel, metal e até mesmo óleo vegetal recebam a destinação correta.

Em alguns PEVs, o descarte gera recompensas para os consumidores, como recargas de celular, saldo em bilhetes de transporte e aplicativos de delivery, descontos na conta de energia, cursos ou até itens da cesta básica.

Reciclagem e circularidade de resíduos

“Nós incentivamos nossos(as) clientes a participar dessa jornada sustentável conosco e estamos comprometidos em minimizar o impacto do consumo no meio ambiente, reforçando ações internas de reciclagem, compostagem e reaproveitamento na cadeia produtiva, reduzindo a geração nas operações e assegurando sua destinação correta”, afirma Fabio Lavezo, gerente de Sustentabilidade e Investimento Social do Assaí.

Em 2024, o Assaí recebeu cerca de 492 toneladas de resíduos por meio de mais de 600 pontos de coleta distribuídos em 24 estados e no Distrito Federal, mostrando o impacto positivo das ações ambientais.

Reaproveitamento de resíduos

Ainda no ano passado, o atacadista alcançou a marca de reaproveitamento de 43% dos resíduos gerados em suas operações — abrangendo lojas, centros de distribuição e sede administrativa — resultado de investimentos contínuos em compostagem, reciclagem e logística reversa.

No estado de São Paulo, os pontos de entrega estão disponíveis em diferentes regiões da capital e do litoral, como Zona Sul, Zona Leste e Baixada Santista. Entre os endereços, há unidades em bairros como Cidade Dutra, Jacu Pêssego, Jaraguá/Taipas, além de municípios como Diadema, São Vicente e Praia Grande.

A lista completa dos locais com Pontos de Entrega Voluntária pode ser consultada no site da empresa.