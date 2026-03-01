Como a garrafa Stanley resiste ao fogo e mantém bebidas frias

Grandes, pesadas e conhecidas por manter a bebida gelada por horas, as garrafas e copos Stanley chamam atenção pela resistência ao calor. A explicação não envolve nenhum material secreto, mas sim princípios da física básica: isolamento térmico a vácuo combinado com paredes de aço inoxidável, que reduzem a troca de temperatura com o ambiente.

Esse sistema impede que o calor externo chegue rapidamente ao líquido armazenado e também dificulta que o frio ou o calor interno se disperse. Embora não sejam produtos feitos para enfrentar incêndios, a estrutura metálica e o isolamento ajudam a retardar os efeitos de temperaturas elevadas.

A Stanley é à prova de fogo?

A discussão sobre a resistência da garrafa ganhou força após a divulgação de imagens de um copo Stanley aparentemente preservado dentro de um carro destruído por incêndio. O episódio chamou atenção nas redes sociais e levou consumidores a questionarem como o produto suportou o calor.

Especialistas explicam que o aço inoxidável pode resistir a temperaturas elevadas por um período significativo antes de sofrer danos estruturais graves. No entanto, a durabilidade depende de fatores como intensidade do fogo, tempo de exposição e posição do objeto dentro do ambiente atingido pelas chamas.

Após o ocorrido, o presidente da Stanley, Terence Reilly, publicou um vídeo comentando o caso. Na gravação, Reilly afirmou que a empresa ficou aliviada ao saber que a proprietária do veículo estava em segurança e disse que o episódio demonstrava a durabilidade do produto.

“Todos nós vimos o vídeo da Danielle. Meu Deus, que experiência terrível, e estamos todos felizes por você estar a salvo. Obrigado por partilhar o vídeo, porque ele mostra exatamente que a Stanley é feita para a vida toda”, afirmou no vídeo.

"Nunca fizemos isto antes e provavelmente nunca mais voltaremos a fazer, mas adoraríamos substituir o seu carro”, acrescentou.

Como funciona o isolamento térmico da Stanley?

O princípio utilizado pela Stanley é o mesmo desenvolvido no século XIX pelo físico-químico escocês James Dewar. Ele criou um frasco com paredes duplas e vácuo entre elas, sistema que passou a ser conhecido como “frasco de Dewar”.

O vácuo atua como isolante térmico porque impede dois dos principais mecanismos de transferência de calor:

Condução , que ocorre pelo contato direto entre materiais em temperaturas diferentes

, que ocorre pelo contato direto entre materiais em temperaturas diferentes Convecção, que acontece por meio do movimento de fluidos, como o ar

Além disso, as paredes internas costumam ter acabamento que reduz a perda de calor por radiação, outro mecanismo de troca térmica.

Segundo especialistas em física, o calor é resultado da vibração das moléculas. Ao eliminar o ar entre as paredes do recipiente, o sistema a vácuo dificulta essa transferência de energia, retardando o aquecimento ou resfriamento do líquido armazenado.