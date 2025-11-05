Alta do ouro ajuda esta empresa a faturar R$ 25 ilhões com joias de aço

Em 2025, o ouro ultrapassou os 4.000 dólares por onça-troy, a unidade padrão de medida para metais preciosos.

A alta de mais de 50% no ano — a maior desde 1979 — levou também a valorização da prata e de outros metais usados no setor joalheiro, encarecendo os custos de produção em toda a cadeia.

Na contramão, crescem as joias feitas com materiais alternativos, como o aço 316L, cinco vezes mais barato que a prata banhada a ouro. Esse movimento tem ganhado força especialmente entre consumidores mais jovens, que buscam durabilidade, estética e preço acessível.

É nesse contexto que a Convex Joias, com sede em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo encontrou uma oportunidade para escalar.

Criada há 38 anos, a empresa passou a fabricar peças em aço inoxidável no início dos anos 2000, quando Rinaldo Monaco assumiu o comando.

Desde então, as vendas crescem entre 10% e 15% ao ano. Hoje, todas as peças são fabricadas internamente e distribuídas por meio de franquias — mais de 50 em operação em 18 estados.

“Se você tem uma aliança de aço, ela vai durar o resto da vida. Em mil anos ela vai estar igual, não vai estragar”, afirma Monaco, ao destacar que o material também é hipoalergênico e reciclável.

A Convex projeta encerrar 2025 com mais de 60 franquias e um faturamento de 25 milhões de reais.

Para o futuro, a empresa aposta em inovação de produto com o lançamento de uma nova linha de alianças feitas com ouro 250 quilates — uma liga exclusiva com tecnologia italiana que promete o mesmo brilho do ouro 18k, mas com preço até quatro vezes menor.

A virada da Convex com o aço

Fundada como uma fabricante de joias em ouro nos anos 1980, a Convex começou vendendo pulseiras e outros acessórios.

A mudança mais relevante veio nos anos 2000, com a chegada de Rinaldo Monaco à liderança.

O aço, material, utilizado inicialmente na indústria médica, foi adaptado para a produção de alianças, anéis, pulseiras e colares. A proposta era clara: criar peças mais duráveis, acessíveis e sustentáveis, aproveitando o apelo estético e a resistência do aço inoxidável.

Em 2017, a Convex transformou o modelo de distribuição e entrou no franchising.

Hoje, é a única marca brasileira de joias a operar exclusivamente por franquias. Entretanto, a produção continua 100% centralizada na fábrica da empresa em São José do Rio Preto, com um sistema de reaproveitamento de resíduos e foco na redução de impacto ambiental.

A nova liga de ouro

Para crescer sem depender do mercado tradicional de ouro, a Convex está lançando uma nova linha de alianças com ouro 250 quilates, batizada de Ourum, baseada em uma liga metálica exclusiva desenvolvida na Europa.

As peças são feitas com metais nobres e ouro verdadeiro — diferente das joias banhadas, que perdem o brilho com o tempo.

“Nós somos os primeiros a lançar no mundo estas alianças, que é um grande diferencial”, afirma o CEO.

Segundo ele, o produto atende uma demanda crescente por peças com bom custo-benefício e sustentabilidade, especialmente entre os consumidores mais jovens e casais que estão buscando alternativas mais acessíveis às alianças tradicionais.

A expectativa é que a nova linha ajude a impulsionar o faturamento da rede e traga novos franqueados para a marca.

Com um mercado estimado em mais de 200 milhões de reais por ano no Brasil — e mais de um milhão de unidades vendidas — o segmento de joias em aço ainda é pouco explorado pelas grandes redes.

“A gente juntou a liga de metais e materiais nobres junto com o ouro, além disso, deixamos ela na cor amarela. Ou seja, você vai ver o mesmo ouro das joias no ouro de 250 quilates”, diz Monaco.

