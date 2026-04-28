Este crocodilo tinha o tamanho de um ônibus e caçava dinossauros

Imagine um crocodilo do tamanho de um ônibus escolar, com força suficiente para atacar dinossauros. Esse animal existiu — e agora pode ser visto em uma réplica científica inédita.

O modelo representa o Deinosuchus schwimmeri, um parente gigante dos jacarés modernos que viveu no leste dos Estados Unidos entre 83 milhões e 76 milhões de anos atrás.

A réplica em tamanho real foi instalada no Tellus Science Museum, em Cartersville, no estado americano da Geórgia. Segundo o museu, é a única versão fundida da espécie em exposição atualmente.

O animal podia chegar a 31 pés, o equivalente a 9,45 metros de comprimento. Por seu porte e hábitos predatórios, o Deinosuchus é descrito há décadas como um “matador de dinossauros”.

O projeto foi desenvolvido com base nas pesquisas de David Schwimmer, professor de geologia da Columbus State University e especialista no gênero Deinosuchus.

Schwimmer atuou por dois anos como consultor da Triebold Paleontology Inc., empresa responsável por modelos fósseis para museus, universidades e atrações científicas.

Espécie foi descrita após décadas de pesquisa

O Deinosuchus schwimmeri foi reconhecido oficialmente como uma espécie em 2020, em artigo publicado no Journal of Vertebrate Paleontology. O nome homenageia David Schwimmer por sua contribuição à paleontologia do Cretáceo Superior no sudeste e na costa leste dos Estados Unidos.

O pesquisador estuda o gênero Deinosuchus há mais de 40 anos. Nesse período, participou de escavações e análises de fósseis encontrados em estados como Alabama, Geórgia e Texas.

Parte dessas expedições recebeu apoio da National Geographic. Os materiais coletados por Schwimmer hoje estão preservados em instituições como o Smithsonian Institution, em Washington, o Museu Americano de História Natural, em Nova York, e o Tellus Science Museum, na Geórgia.

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A réplica instalada no museu é resultado direto desse acúmulo de pesquisa. Segundo Schwimmer, ossos e fósseis mostram apenas parte da história. Um esqueleto montado em tamanho real ajuda a visualizar como o animal se movia, caçava e ocupava seu ambiente.

Como a réplica foi construída

A criação do modelo levou dois anos e contou com a participação da Triebold Paleontology Inc., empresa especializada em réplicas fósseis para museus e universidades.

A equipe usou escaneamentos 3D em alta resolução de registros fósseis do Deinosuchus. A partir desses dados, reconstruiu a estrutura do esqueleto e detalhes da armadura dérmica, formada por placas ósseas presentes na pele do animal.

O resultado é uma montagem em escala real, com 9,45 metros de comprimento. Para o Tellus Science Museum, a peça permite mostrar ao público a dimensão de animais que viveram no Cretáceo Superior.

Segundo Rebecca Melsheimer, coordenadora curatorial do museu, dizer que o Deinosuchus tinha cerca de 30 pés de comprimento não causa o mesmo impacto que vê-lo montado em tamanho real.

O que o predador revela sobre o Cretáceo

O Deinosuchus schwimmeri viveu entre 83 milhões e 76 milhões de anos atrás, período em que a região do atual leste dos Estados Unidos abrigava ecossistemas diferentes dos atuais.

Como predador de topo, ele ajuda paleontólogos a entender relações entre espécies, estratégias de caça e adaptação de grandes répteis em ambientes antigos.

Schwimmer afirma que réplicas como essa não servem apenas para criar “fator susto”. Elas ajudam a investigar hábitos predatórios e estratégias de sobrevivência de animais que dominaram ecossistemas antes da extinção dos dinossauros não aviários.

Em 2010, o pesquisador já havia chamado atenção com estudos sobre marcas de mordida em ossos de dinossauros e coprólitos, fezes fossilizadas. Esses trabalhos ajudaram a reforçar a interpretação do Deinosuchus como um predador capaz de atacar grandes animais.

A pesquisa sobre coprólitos teve participação de Samantha Harrell Stanford, então estudante de graduação orientada por Schwimmer. Os estudos foram publicados no New Mexico Museum of Natural History and Science Bulletin e apresentados em reunião da Geological Society of America.

Um fóssil local com alcance científico

A região de Columbus, na Geórgia, concentra vários sítios fósseis associados ao Deinosuchus em um raio de cerca de 64 quilômetros. Para Schwimmer, isso torna o Tellus Science Museum um local adequado para exibir a réplica.

O museu recebe milhares de estudantes por ano de diferentes regiões da Geórgia e de estados vizinhos. Segundo Hannah Eisla, diretora de educação do Tellus, a chegada do Deinosuchus schwimmeri ajuda a mostrar como o ecossistema local mudou ao longo do tempo.

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O modelo também transforma décadas de pesquisa em uma experiência visual. O visitante não vê apenas ossos isolados, mas a escala completa de um predador que viveu no mesmo ambiente de dinossauros.

Para Schwimmer, réplicas em tamanho real funcionam como uma espécie de mapa para compreender animais extintos. No caso do Deinosuchus, o esqueleto montado mostra como um parente distante dos jacarés modernos ocupou o topo da cadeia alimentar no Cretáceo.