Ciência

Cientistas descobrem 'segunda lua' que pode permanecer pelos próximos 58 anos

Estimativas iniciais apontam que o objeto possui entre 16 e 49 metros de diâmetro, semelhante à altura de um pequeno edifício

Segunda Lua: corpo celeste recebeu o nome de 2025 PN7 ( TRAVELARIUM/Getty Images)

Segunda Lua: corpo celeste recebeu o nome de 2025 PN7 ( TRAVELARIUM/Getty Images)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 11 de março de 2026 às 13h55.

Tudo sobreCuriosidades
Saiba mais

Uma descoberta recente mobiliza pesquisadores após astrônomos identificarem um pequeno asteroide que acompanha a órbita da Terra e atua como uma espécie de segunda Lua temporária. Cálculos indicam que o objeto pode permanecer nessa configuração orbital por até 58 anos.

O corpo celeste recebeu o nome de 2025 PN7 e foi identificado pelo observatório Pan-STARRS (sigla para Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System), sistema de telescópios dedicado à busca por objetos próximos da Terra. O observatório é operado pela Universidade do Havaí, nos Estados Unidos.

Estimativas iniciais apontam que o objeto possui entre 16 e 49 metros de diâmetro. A dimensão é comparável à altura de um pequeno edifício.

Segunda Lua?

Apesar da expressão popular “segunda Lua”, o objeto não é um satélite natural como a Lua. Astrônomos classificam esse tipo de corpo como quase-lua. A categoria descreve objetos que não permanecem gravitacionalmente ligados à Terra.

Na prática, o asteroide mantém órbita ao redor do Sol. No entanto, a trajetória ocorre em ritmo próximo ao da órbita terrestre. Esse alinhamento orbital cria a impressão de que o objeto acompanha o planeta.

Simulações indicam que o asteroide pode ocupar essa configuração orbital desde o fim da década de 1950. Modelos projetam a permanência desse comportamento até aproximadamente 2083.

Segundo o astrônomo Carlos de la Fuente Marcos, pesquisador da Universidade Complutense de Madri, na Espanha, ainda não existe confirmação sobre a origem do objeto.

“Por enquanto, só podemos especular”, afirmou o pesquisador em estudo publicado na revista científica Research Notes of the American Astronomical Society.

Distância e Monitoramento do Asteroide

Mesmo no ponto de maior aproximação, o asteroide permanece a milhões de quilômetros da Terra. Essa distância é considerada segura por especialistas.

Pesquisadores avaliam que objetos classificados como quase-luas oferecem oportunidades para estudos sobre a dinâmica orbital do Sistema Solar. Esses corpos também aparecem em análises de possíveis alvos para futuras missões espaciais.

Acompanhe tudo sobre:LuaCuriosidadesAstronomia

Mais de Ciência

Asteroide 2024 YR4 monitorado pela Nasa guarda surpresa na órbita

Estudo sugere efeito inesperado de multivitamínico na idade biológica

Bola de fogo cruza o céu da Europa e intriga cientistas

O mistério das línguas: por que alguns idiomas parecem tão rápidos?

Mais na Exame

Negócios

Esses são os 4 passos principais para construir sucesso duradouro nos negócios

Marketing

Nubank anuncia ex-TikTok como nova diretora de marketing global

Ciência

Asteroide 2024 YR4 monitorado pela Nasa guarda surpresa na órbita

Carreira

Essa renda extra online ajudou essa mulher a quitar até US$ 60 mil em dívidas em 1 ano