Cientistas descobrem 'segunda lua' que pode permanecer pelos próximos 58 anos

Uma descoberta recente mobiliza pesquisadores após astrônomos identificarem um pequeno asteroide que acompanha a órbita da Terra e atua como uma espécie de segunda Lua temporária. Cálculos indicam que o objeto pode permanecer nessa configuração orbital por até 58 anos.

O corpo celeste recebeu o nome de 2025 PN7 e foi identificado pelo observatório Pan-STARRS (sigla para Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System), sistema de telescópios dedicado à busca por objetos próximos da Terra. O observatório é operado pela Universidade do Havaí, nos Estados Unidos.

Estimativas iniciais apontam que o objeto possui entre 16 e 49 metros de diâmetro. A dimensão é comparável à altura de um pequeno edifício.

Segunda Lua?

Apesar da expressão popular “segunda Lua”, o objeto não é um satélite natural como a Lua. Astrônomos classificam esse tipo de corpo como quase-lua. A categoria descreve objetos que não permanecem gravitacionalmente ligados à Terra.

Na prática, o asteroide mantém órbita ao redor do Sol. No entanto, a trajetória ocorre em ritmo próximo ao da órbita terrestre. Esse alinhamento orbital cria a impressão de que o objeto acompanha o planeta.

Simulações indicam que o asteroide pode ocupar essa configuração orbital desde o fim da década de 1950. Modelos projetam a permanência desse comportamento até aproximadamente 2083.

Segundo o astrônomo Carlos de la Fuente Marcos, pesquisador da Universidade Complutense de Madri, na Espanha, ainda não existe confirmação sobre a origem do objeto.

“Por enquanto, só podemos especular”, afirmou o pesquisador em estudo publicado na revista científica Research Notes of the American Astronomical Society.

Distância e Monitoramento do Asteroide

Mesmo no ponto de maior aproximação, o asteroide permanece a milhões de quilômetros da Terra. Essa distância é considerada segura por especialistas.

Pesquisadores avaliam que objetos classificados como quase-luas oferecem oportunidades para estudos sobre a dinâmica orbital do Sistema Solar. Esses corpos também aparecem em análises de possíveis alvos para futuras missões espaciais.