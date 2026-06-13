Cientistas alertam: mudanças climáticas podem acelerar expansão de amebas mortais

Um grupo de pesquisadores está chamando a atenção para uma ameaça pouco conhecida, mas potencialmente crescente para a saúde pública mundial: as amebas de vida livre. Encontradas naturalmente em rios, lagos, solos e sistemas de abastecimento de água, algumas dessas espécies podem causar infecções graves e até fatais em seres humanos.

O alerta foi apresentado no estudo "The Rising Threat of Amoebae: A Global Public Health Challenge", publicado na revista científica Biocontaminant.

Divulgada pela Shenyang Agricultural University, a pesquisa destaca que fatores como mudanças climáticas, infraestrutura hídrica envelhecida e falhas de monitoramento podem ampliar a disseminação desses organismos nos próximos anos.

Organismos capazes de sobreviver a condições extremas

Embora a maioria das amebas seja inofensiva, algumas espécies representam sérios riscos à saúde. Entre elas está a ameba Naegleria fowleri, conhecida por causar uma infecção cerebral rara, mas extremamente letal, quando água contaminada entra pelo nariz durante atividades recreativas aquáticas.

Segundo o autor correspondente do estudo, Longfei Shu, a resistência dessas amebas é um dos principais motivos de preocupação.

"O que torna esses organismos particularmente perigosos é sua capacidade de sobreviver a condições que eliminam muitos outros micróbios", afirmou o pesquisador.

"Eles conseguem tolerar altas temperaturas, desinfetantes fortes como o cloro e até viver dentro de sistemas de distribuição de água que as pessoas presumem ser seguros."

O efeito 'cavalo de Troia'

O problema não se limita às próprias amebas. Os cientistas explicam que esses organismos podem funcionar como abrigo para bactérias e vírus perigosos.

Dentro das amebas, esses microrganismos ficam protegidos contra processos de desinfecção utilizados em sistemas de tratamento de água. Esse mecanismo, conhecido como efeito "cavalo de Troia", pode favorecer a sobrevivência de patógenos e até contribuir para o avanço da resistência aos antibióticos.

Os pesquisadores argumentam que essa capacidade faz das amebas um elo importante na cadeia de transmissão de doenças, especialmente em locais onde a qualidade da água é comprometida.

Mudanças climáticas ampliam o risco

O estudo também destaca o papel do aquecimento global na expansão dessas espécies. Amebas adaptadas a temperaturas elevadas podem passar a ocupar regiões onde antes não conseguiam sobreviver, aumentando as oportunidades de exposição humana.

Casos relacionados ao uso recreativo de água já despertaram preocupação em diferentes países. Para os autores, o cenário exige que autoridades de saúde e gestores de recursos hídricos passem a considerar esses organismos em seus planos de prevenção e monitoramento.

A necessidade de uma resposta integrada

Os cientistas defendem uma abordagem baseada no conceito de Saúde Única, que integra saúde humana, meio ambiente e gestão da água. Entre as medidas sugeridas estão sistemas mais eficientes de vigilância, ferramentas de diagnóstico mais rápidas e tecnologias avançadas para tratamento da água.

"Amebas não são apenas uma questão médica ou ambiental", destacou Shu. "Elas estão na interseção entre ambas, e enfrentá-las exige soluções integradas que protejam a saúde pública desde sua origem."

A pesquisa reforça que ameaças emergentes nem sempre são visíveis a olho nu. Em um mundo marcado por mudanças climáticas e sistemas urbanos cada vez mais pressionados, organismos microscópicos capazes de resistir aos métodos convencionais de controle podem se tornar um desafio crescente da saúde pública nas próximas décadas.