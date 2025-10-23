Meteoro 'bola de fogo' surpreende ao iluminar o céu do Rio Grande do Sul

Um meteoro de brilho intenso, do tipo conhecido como "bola de fogo", cruzou o céu gaúcho na madrugada desta quinta-feira, 23. O fenômeno foi registrado pelo Observatório Espacial Heller & Jung, em Taquara, a cerca de 80 km de Porto Alegre.

O evento ocorreu durante o pico da chuva de meteoros Orionídeas, que começou a ser observada no Brasil na noite de 21 de outubro.

Esse tipo de meteoro fireball, como é conhecido, se destaca pela alta luminosidade, ou seja, brilha muito mais que os meteoros comuns no céu noturno.

De acordo com os registros, ele entrou na atmosfera a uma altitude de 100 km e se desintegrou a 52 km de altura, na região oeste do estado. Todo o evento durou apenas 0,57 segundos, já que esses fragmentos espaciais queimam rapidamente ao entrar em contato com o ar devido ao atrito.

Este foi o segundo meteoro de alta magnitude registrado durante as Orionídeas em 2025. A magnitude do objeto era de -4,2, o que o torna comparável ao brilho de planetas como Vênus no céu da noite. Na terça-feira, outro meteoro de magnitude -4.1 foi visto pelo observatório, localizado em Taquara.

Vale ressaltar que a chuva de meteoros Orionídeas é causada por fragmentos deixados pelo cometa Halley. Quando a Terra passa por essa trilha de detritos, as partículas entram na atmosfera e criam os meteoros visíveis, ainda que a velocidades altíssimas.