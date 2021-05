China se prepara para pousar robô em Marte

A agência espacial chinesa (CNSA) informou nesta sexta-feira, 14, que iniciou os preparativos de um pouso em Marte que deve liberar um pequeno robô teleguiado, em uma operação especialmente complexa que reflete as ambições espaciais deste gigante asiático.

No ano passado, a China lançou a sonda "Tianwen-1" em direção ao planeta vermelho, que levou sete meses para percorrer os 55 milhões de quilômetros até o Planeta Vermelho. Esta distância equivale a 1.400 voltas da Terra. A missão chegou a Marte em 10 de fevereiro, e desde então, tem se aproximado do planeta a cada 49 horas enquanto ele flutua em uma órbita elíptica. A cada volta, aproveita a passagem para registrar imagens em alta resolução do local de pouso, uma região chamada de Utopia Planitia e que pode ter sido coberto por um antigo oceano marciano.

Composta de três elementos, incluindo um aterrissador que pousará nas próximas horas, o módulo permitirá que um robô teleguiado, chamado "Zhurong" (deus do fogo, na mitologia chinesa), sair para analisar a superfície do planeta.

Nenhuma data, ou horário, específicos foram divulgados oficialmente, embora a agência espacial chinesa (CNSA) tenha mencionado, inicialmente, uma possível chegada entre meados de maio e meados de junho. No entanto, a previsão é de que o módulo pousará 20h11 desta sexta. Se esta operação for bem-sucedida, o robô permitirá estudar a composição das rochas do Planeta Vermelho.

Qual é a missão do robô Zhurong?

Os cientistas da missão, desde a chegada da sonda Tianwen-1, estão focados em coletar dados e analisado a topografia e a geologia de planicie Utopia Planitia. No entanto, descer com sucesso à superfície de Marte é um desafio extraordinário. Apenas a NASA pousou e operou espaçonaves com segurança em solo marciano; em 1971. A outra tentativa foi da sonda soviética Mars 3, que transmitiu metade de uma foto antes de ficar em silêncio por cerca de 100 segundos na missão.

Mas antes de qualquer aventura em marte firme, primeiro, o rover Zhurong tem um complicado 'rito de aprovação'. Os sinais vitais do robô devem enfretaram os “sete minutos de terror”, o tempo que decorre na queda até o solo do planeta, e que mesmo após o pouso terá de enviar uma confirmação que reverberará de lá até a Terra após 18 minutos, nesse tempo, só vale torcer para que tudo corra conforme o planejado.

Assim que as seis rodas de Zhurong saírem da plataforma de pouso e caírem na poeira marciana, o rover expandirá seus painéis solares dobráveis ​​em forma de borboleta e explorará a área para uma missão primária que durará três meses. O veículo poderia funcionar muito além desse objetivo conservador, entretanto - os rovers movidos a energia solar Spirit e Opportunity tinham missões primárias de cerca de 90 dias, e cada um deles acabou explorando Marte por anos. Utopia Planitia, considerada o local de um antigo mar, tem camadas sedimentares que podem conter evidências de água passada. Ainda mais emocionante, essas camadas de rocha podem conter vestígios da vida que existiu ou existe em Marte.