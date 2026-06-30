China responde por quase 30% dos medicamentos marinhos no mercado global

A China ampliou sua indústria de biomedicina marinha e já concentra cerca de 30% das categorias de medicamentos marinhos comercializados no mundo desenvolvidos no país. O dado foi divulgado durante o Roadshow de Investimento e Financiamento da Indústria Marinha de 2026 (Estação de Zhoushan) e o Evento de Conexão Tecnológica para as Indústrias de Biomedicina Marinha e Equipamentos Inteligentes, realizado em 29 de junho, em Zhoushan, na província de Zhejiang.

O encontro reuniu órgãos do governo central e regional, incluindo o Departamento de Estratégia e Planejamento Marinho e Economia do Ministério dos Recursos Naturais, a Bolsa de Valores de Shenzhen e o Departamento de Desenvolvimento da Economia Marinha da Província de Zhejiang. A iniciativa também contou com o Escritório do Mar da China Oriental do Ministério dos Recursos Naturais.

Segundo os organizadores, o evento integra a estratégia nacional de fortalecimento do poder marítimo e diretrizes recentes voltadas à aceleração do desenvolvimento de medicamentos marinhos e produtos funcionais. O objetivo é integrar governo, universidades, centros de pesquisa, empresas e setor financeiro para acelerar a conversão de pesquisas científicas em aplicações industriais.

Dados do Ministério dos Recursos Naturais indicam que, em 2025, a indústria chinesa de medicamentos e produtos biológicos marinhos manteve crescimento. O valor agregado do setor atingiu 99,6 bilhões de yuans, alta de 6,1% em relação ao ano anterior. As atividades de pesquisa e desenvolvimento também avançaram na área de biomedicina marinha.

De acordo com o departamento responsável pela estratégia marinha do ministério, a China mantém atualmente um banco de conservação com cerca de 60 mil cepas de microrganismos marinhos. O país também publicou a primeira norma internacional voltada à biomedicina marinha, que estabelece requisitos para conservação de amostras biológicas de organismos de águas profundas. No mercado global, os medicamentos marinhos desenvolvidos no país já respondem por quase um terço das categorias comercializadas.

O Ministério dos Recursos Naturais afirmou que seguirá com políticas de apoio ao setor, com foco em pequenas e médias empresas de base tecnológica. A estratégia inclui ampliação de mecanismos de financiamento e integração entre inovação científica marinha e indústria.

No mesmo evento, empresas de tecnologia marinha apresentaram projetos de investimento e financiamento. A província de Zhejiang também organizou uma exposição com tecnologias e produtos ligados a medicamentos inovadores marinhos e produtos funcionais desenvolvidos localmente.