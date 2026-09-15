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Economista do Itaú aponta primeiro ativo a se valorizar se eleição destravar o fiscal

Para Diogo Guillen, juro real brasileiro está em "nível nunca visto", abrindo espaço para compressão com qualquer plano fiscal

Diogo Guillen, do Itaú: juros longos vão reagir primeiro

Diogo Guillen, do Itaú: juros longos vão reagir primeiro

Mitchel Diniz
Mitchel Diniz

Editor de Invest

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 15h27.

Última atualização em 15 de setembro de 2026 às 15h28.

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Se o Brasil restaurar a credibilidade fiscal depois das eleições, o primeiro ativo a se valorizar não será a bolsa nem o câmbio, e sim os juros longos. A previsão é do economista-chefe do Itaú, Diogo Guillen, feita durante painel da B3 Week mediado pelo CEO da B3, Chris Egan, ao lado do economista-chefe do Bradesco, Fernando Honorato.

Questionado sobre o que se valorizaria primeiro em um cenário de plano fiscal crível, Guillen foi direto. "Começo pelos juros longos", disse. O argumento parte do patamar atual do juro real brasileiro. "O nível em que estamos em termos de juros reais no Brasil nunca foi visto antes", afirmou. "No pós-eleição, com qualquer tipo de plano fiscal crível, temos espaço para pelo menos 100 pontos-base de compressão. No mínimo."

O raciocínio se apoia na chamada marcação a mercado. Quando o juro de um título público cai, o preço do papel sobe, gerando ganho de capital para quem travou a taxa mais alta antes da queda.

Por isso os títulos de prazo mais longo, mais sensíveis à variação das taxas, tendem a liderar a valorização. Hoje, os títulos públicos atrelados à inflação pagam juros reais elevados em termos históricos.

Os economistas concordaram sobre o ativo que ficaria para trás: o crédito privado. Como os spreads já estão muito apertados, sobra pouca gordura para comprimir. "O crédito deve ser o pior desempenho nesse movimento", afirmou Honorato. Guillen concordou.

Para sustentar por que a bolsa não deve ser subestimada, Honorato recorreu a uma estatística de longo prazo. Segundo ele, o Brasil cresceu 2,2% ao ano nos últimos 46 anos, contra 3,3% da economia global, uma diferença de mais de um ponto percentual por ano.

Outro ponto de concordância entre os economistas: sem um plano fiscal crível no pós-eleição, o cenário não se materializa, e o juro real segue elevado por mais tempo.

A leitura é que, quando o país faz o dever de casa e resolve o fiscal, cresce alinhado ao mundo. "Se fizermos o fiscal, não vejo razão para a economia brasileira não crescer entre 2% e 3%", disse, Honorato.

Acompanhe tudo sobre:JurosNTN-BAjuste fiscal

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