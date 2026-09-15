Huawei apresenta primeiro data center 3D do mundo para computação de IA

A Huawei apresentou nesta terça-feira, em Wuhu, na província chinesa de Anhui, o primeiro data center 3D do mundo, desenvolvido para atender às exigências de grandes centros de computação de inteligência artificial. A nova arquitetura organiza verticalmente sistemas de refrigeração, equipamentos de TI, fornecimento de energia e energia de backup.

Batizado de “data center 3D”, o modelo empilha funções que normalmente ficam distribuídas horizontalmente em estruturas tradicionais. A arquitetura é formada por quatro camadas: refrigeração, equipamentos de TI, fornecimento de energia e energia de backup.

Segundo a Huawei, o modelo foi criado para responder a desafios de segurança em grandes centros de computação de IA e à compatibilidade entre chips de diferentes gerações.

A mudança também acompanha o aumento da potência exigida pelos servidores usados em aplicações de inteligência artificial. De acordo com Ren Shulu, vice-presidente sênior e supervisor executivo da Huawei, a potência dos racks passou de alguns quilowatts ou dezenas de quilowatts na era da refrigeração a ar para 100 ou 200 quilowatts nos sistemas atuais.

Esse aumento pressiona principalmente o espaço disponível, o fornecimento de energia e a dissipação de calor nos data centers tradicionais.

Para lidar com essas limitações, a Huawei adotou uma separação entre as áreas responsáveis pela energia e aquelas destinadas aos equipamentos de computação, inspirada na estrutura usada em fábricas de chips.

O data center 3D também divide a estrutura em zonas, o que permite isolar falhas e reduzir o risco de propagação entre diferentes áreas. O modelo prevê ainda refrigeração distribuída por zonas e trajetos mais curtos entre os sistemas de alimentação, refrigeração e equipamentos de TI.

Outra mudança está na construção. A Huawei utiliza componentes padronizados e pré-fabricados, produzidos em fábrica e posteriormente instalados no local. Segundo a empresa, esse modelo pode reduzir pela metade o tempo necessário para a entrega da parte eletromecânica do data center.

A Huawei Cloud já implantou data centers 3D em três grandes hubs de computação em nuvem localizados em Gui'an, na província de Guizhou; Helingeer, na Mongólia Interior; e Wuhu, em Anhui.

O lançamento ocorreu durante a Conferência de Desenvolvimento da Indústria AIDC 2026, realizada em Wuhu. No evento, a Huawei também publicou o livro “Data Center 3D” e disponibilizou uma biblioteca de projetos sobre a nova arquitetura, com informações de áreas como arquitetura, estrutura, abastecimento de água e esgoto, climatização, energia e sistemas de baixa tensão.

Fonte: Ithome