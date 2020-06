China diz que Harvard não sabe onde coronavírus esteve no verão passado

Um estudo da Universidade de Harvard apontou que o novo coronavírus começou a circular em Wuhan, na província de Hubei, na China, já no verão passado — meses antes do que os chineses teriam afirmado.

A análise dos professores foi feita através do uso de imagens de satélite de estacionamentos de hospitais na cidade e também no site de pesquisas mais utilizado no país asiático, o Baidu — por lá, entre julho e agosto, muita gente procurou os sintomas de uma provável doença, como tosse e diarreia (alguns dos principais nos casos da covid-19).

Mas as autoridades chinesas não gostaram da afirmação da universidade. Segundo o jornal britânico Financial Times, Hua Chunying, porta-voz do ministério das Relações Exteriores chinês, afirmou que “chegar a essas conclusões com base em tráfego de veículos… é extremamente absurdo”.

Segundo a Harvard, três semanas antes da existência do novo coronavírus ser confirmada, houve um crescimento nas buscas pelos termos “tosse” e “diarreia”.

Os primeiros casos de SARS-CoV-2 teriam surgido, segundo o governo da China, no final de 2019. À época, Wuhan era a origem e o epicentro da doença. Em Hubei, 68.135 pessoas foram infectadas e outras 4.512 morreram.

Até o momento, segundo o monitoramento em tempo real da Johns Hopkins, mais de 7 milhões de indíviduos já foram infectados pelo novo coronavírus ao redor do mundo — os Estados Unidos, com 1.963.828 infectados, são o novo epicentro mundial do vírus. Em segundo lugar está o Brasil, com 707.412 doentes e 37.134 mortos.

A pesquisa feita pela Universidade é preliminar e não passou pelo peer review, ou seja, significa que ela ainda está sendo analisado por pesquisadores não ligados à pesquisa e ajustada para publicação em um periódico científico.