Distância de 2 metros reduz disseminação do coronavírus, diz estudo

Para evitar o disseminação do novo coronavírus, é mais eficaz manter-se a dois metros de distância de outras pessoas do que apenas um. Ao menos, é isso que mostra um novo estudo publicado no jornal científico The Lancet.

Os pesquisadores analisaram um total de 172 estudos feitos em 16 países para chegar à conclusão.

A cada metro de distância que uma pessoa fica distante de outra infectada, o risco de disseminação cai.

Os pesquisadores citam um exemplo: a um metro de distância, o risco de transmissão é de 13%, enquanto a dois metros o número passa para apenas 3%.

O modelo analisou distâncias de um a três metros entre pessoas saudáveis e infectadas pelo novo coronavírus.

A pesquisa também mostrou que máscaras e proteções para os olhos reduzem os riscos de disseminação do vírus.

As máscaras diminuem o risco de 17% para apenas 3%. Já a proteção para os olhos mostrou uma redução de 16% para 6%.

O estudo pode servir de referência para estabelecimentos comerciais que consideram uma reabertura segura para seus clientes.