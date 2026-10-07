Manus 2.0: veja como usar a inteligência artificial para executar tarefas de ponta a ponta

O Manus é uma ferramenta de inteligência artificial baseada em agentes. Em vez de apenas responder a uma pergunta, o sistema pode planejar uma tarefa, navegar na internet, analisar arquivos e executar etapas para entregar um resultado.

Na prática, isso significa que o usuário pode descrever o que precisa em linguagem natural e deixar que a ferramenta organize parte da execução. O Manus possui um modo Chat, voltado a respostas e discussões, e um modo Agent, destinado a tarefas mais complexas.

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Como começar a usar o Manus

O primeiro passo é acessar o Manus e definir o que precisa ser produzido. Quanto mais claro for o objetivo, melhor tende a ser a execução da tarefa.

Em vez de escrever apenas “faça uma pesquisa sobre inteligência artificial”, por exemplo, um profissional pode solicitar: “Pesquise como empresas estão usando agentes de IA em 2026, priorize fontes confiáveis, organize os principais casos e apresente os resultados em uma tabela”.

O Manus pode realizar pesquisas na web e organizar as informações encontradas. A plataforma também oferece o recurso Wide Research, voltado para pesquisas mais amplas e execução de tarefas em paralelo.

Modo Chat ou modo Agent?

A escolha depende do tipo de trabalho. O modo Chat é indicado para perguntas, análises, brainstorming e interação com arquivos como PDFs e textos.

Já o modo Agent é voltado para tarefas que exigem várias etapas. Segundo a documentação da plataforma, ele pode ser usado para criar sites, apresentações e vídeos, entre outros trabalhos. Essas tarefas consomem créditos porque envolvem maior capacidade de execução.

Para uma tarefa profissional, a diferença é importante. Se a necessidade for apenas entender um conceito, o Chat pode ser suficiente. Se o objetivo for pesquisar um mercado e transformar os resultados em uma apresentação, o Agent pode executar mais etapas do processo.

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Como criar uma apresentação com o Manus

Uma das aplicações da ferramenta é a criação de apresentações. O usuário pode informar o tema, o público, os objetivos e os principais pontos que precisam aparecer nos slides.

O Manus pode pesquisar o assunto, estruturar a narrativa e gerar a apresentação. Também é possível enviar documentos e planilhas para que os dados sejam utilizados no material. A apresentação pode ser exportada em formatos como PowerPoint e PDF.

Um profissional de marketing, por exemplo, pode enviar dados de uma campanha e pedir uma apresentação com os principais resultados, tendências identificadas e gráficos para uma reunião.

Manus também pode criar sites e analisar arquivos

O uso da ferramenta não fica restrito a apresentações. O Manus informa que seu agente pode criar sites e aplicativos, além de trabalhar com documentos, planilhas, imagens e outros arquivos.

Também é possível utilizar o navegador para determinadas tarefas. Com autorização do usuário, o Browser Operator pode operar dentro de uma sessão do Chrome ou Edge e acessar conteúdos disponíveis naquele ambiente.

Isso pode ser útil em atividades como pesquisa competitiva, levantamento de informações em plataformas e consulta a sistemas aos quais o profissional já possui acesso.

Como escrever um bom comando para o Manus

O resultado depende também da forma como a tarefa é descrita. Um comando mais útil informa objetivo, contexto, público, formato e critérios.

Em vez de pedir “analise meus concorrentes”, por exemplo, é possível especificar: “Analise cinco concorrentes, compare preços, público-alvo, principais produtos e posicionamento. Use informações disponíveis nos sites oficiais e entregue os resultados em uma tabela seguida de cinco conclusões”.

Também é recomendável revisar o material entregue. A automação não elimina a necessidade de conferir fontes, números, informações confidenciais e decisões tomadas pela ferramenta.

Com esse tipo de uso, o Manus pode funcionar como uma camada de execução para tarefas que normalmente exigiriam pesquisa, organização de informações e produção de diferentes arquivos. A ferramenta, porém, continua dependendo das instruções e da revisão do profissional para garantir que o resultado final esteja adequado ao objetivo.

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