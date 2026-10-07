Enel SP pode perder concessão? Aneel adia decisão por 60 dias

RESUMO ＋ A Aneel adiou por 60 dias a decisão sobre a possível perda da concessão da Enel SP, responsável pela distribuição de energia na região metropolitana de São Paulo. A relatora do processo, Agnes da Costa, votou pela caducidade do contrato ao apontar falhas persistentes na prevenção e solução de problemas no serviço. O julgamento foi interrompido após pedido de vista.

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) adiou por 60 dias a decisão sobre a possível perda da concessão da Enel SP para distribuição de energia na região metropolitana de São Paulo. O julgamento foi interrompido após um pedido de vista do diretor Gentil Nogueira.

Antes da suspensão, a relatora do processo, Agnes da Costa, votou pela caducidade da concessão, o que significa a perda da validade do contrato.

Segundo a diretora, persistem falhas na prevenção e na solução dos problemas na distribuição de energia, sem uma resolução definitiva.

Agnes afirmou que há provas suficientes no processo e que o direito de defesa da concessionária foi respeitado. A diretora também disse que medidas jurídicas e argumentos técnicos apresentados pela empresa não tinham relação com os problemas identificados durante a fiscalização.

O que diz a Enel SP?

Durante a reunião da Aneel, o representante da Enel SP Tiago de Barros Correia afirmou que a companhia atingiu os índices necessários de atendimento e respondeu adequadamente às situações de emergência registradas no último ano.

A empresa também apresentou manifestações de prefeitos de municípios onde atua e de organizações da sociedade civil. Os argumentos não alteraram o voto da relatora.

Quando a Aneel volta a analisar o contrato da Enel?

O processo deve retornar à pauta da Aneel em 60 dias, após o pedido de vista de Gentil Nogueira.

A análise sobre a caducidade foi aberta após uma sequência de multas e ações de fiscalização consideradas de pouca efetividade, além de reclamações do prefeito da capital paulista e do governador de São Paulo.

Os dois chegaram a propor a transferência da responsabilidade regulatória para o estado.