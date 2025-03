Céu de março tem eclipses e equinócio de outono: veja as datas dos fenômenos e como observá-los

Após as festividades do carnaval, março significa o início do ano para muitos brasileiros. Mas, o período pode surpreender. Os próximos 30 dias contam com grandes eventos astronômicos que ficarão visíveis para muitas pessoas e provocar fortes emoções.

O grande destaque do mês é o eclipse total da Lua, visível em todo o Brasil na madrugada de 14 de março. Será a primeira oportunidade para observar esse fenômeno no país desde maio de 2022.

Além disso, a chegada do outono no hemisfério sul marcará o fim do verão, trazendo dias mais curtos e, possivelmente, temperaturas mais amenas.

Veja a seguir o calendário astronômico de março

8 de março – Mercúrio ao entardecer

Mercúrio, o mais difícil de se observar entre os planetas clássicos, estará em sua máxima elongação. Esse é o melhor momento para tentar localizá-lo brilhando próximo ao horizonte oeste, cerca de 30 minutos após o pôr do sol.

14 de março – Eclipse lunar total

Nesta data, a Lua passará completamente pela sombra da Terra, adquirindo um tom avermelhado característico. O fenômeno poderá ser visto de todo o Brasil, com o ápice da fase total ocorrendo às 3h58 da madrugada.

20 de março – Equinócio de outono

Às 6h01 (horário de Brasília), o Sol cruzará o equador celeste em direção ao hemisfério norte, marcando o início do outono no hemisfério sul. As noites começarão a se alongar, enquanto, no hemisfério norte, tem início a primavera.

29 de março – Eclipse solar parcial

Nesse dia, a Lua ficará entre a Terra e o Sol, mas sem um alinhamento perfeito, resultando em um eclipse parcial. O fenômeno será visível apenas em algumas regiões do hemisfério norte, com exceção do Brasil, onde apenas moradores do norte do Amapá poderão acompanhá-lo.