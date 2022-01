Cavalos de guerra medievais eram do tamanho de pôneis, diz estudo

Ao contrário do que os filmes da era medieval mostram, os cavalos de guerra eram bem menores — e bem menos assustadores — do que imaginado.

De acordo com uma equipe de arqueólogos e historiadores, a maioria desses animais na Inglaterra tinha menos de 1 metro e 40 centímetros de altura, os aproximando mais do pônei moderno do que de um poderoso cavalo.

“Na cultura popular, os cavalos de guerra são frequentemente descritos como do tamanho de um cavalo de condado. Realmente não era assim. A maioria dos cavalos medievais são surpreendentemente pequenos. Há muito poucos que têm o tamanho retratado em filmes ou mesmo em exposições”, disse o professor Alan Outram, do departamento de arqueologia da Universidade de Exeter, ao jornal britânico The Guardian.

Para chegar a essa conclusão, os pesquisadores examinaram os ossos de cerca de 2.000 cavalos que datam dos séculos IV a XVII — desde o ano 301 d.C até 1700. Eles foram encontrados em sítios arqueológicos, castelos e um cemitério de cavalos medieval na Inglaterra.

Os pesquisadores ressaltam que não há como saber se, por exemplo, alguns cavalos maiores eram reservados para a guerra, enquanto os menores faziam tarefas menores, como transporte de equipamentos. Mesmo assim, não há muitas evidências de cavalos grandes: o maior identificado tinha o tamanho de um "pequeno e leve" cavalo moderno.

Agora, a equipe responsável pela descoberta planeja fazer mais análises do que já foi encontrado e aprofundar os estudos sobre os cavalos e o DNA em seus ossos.