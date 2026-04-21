Buraco negro dispara jatos com energia de 10 mil sóis e pode moldar galáxias

Cientistas mediram, pela primeira vez, a potência instantânea dos jatos emitidos por um buraco negro.

O estudo, realizado pela Universidade de Curtin, na Austrália, e publicado pela revista Nature, analisou o sistema Cygnus X-1 e identificou fluxos com energia equivalente a cerca de 10 mil sóis.

Os dados também indicam que esses jatos se deslocam a aproximadamente 150 mil quilômetros por segundo, cerca de metade da velocidade da luz.

Buracos negros não emitem luz diretamente, mas podem lançar fluxos intensos de matéria e energia conhecidos como jatos. Esses jatos se formam a partir do material que gira ao redor do buraco negro antes de ser absorvido.

Parte dessa matéria não cai no buraco negro. Em vez disso, é acelerada e expelida em direções opostas, formando estruturas alongadas que podem se estender por grandes distâncias no espaço. Os cientistas estimam que aproximadamente 10% da energia gerada pela matéria que se aproxima do buraco negro é direcionada para os jatos.

Como os cientistas fizeram a medição?

Os pesquisadores utilizaram uma rede global de radiotelescópios, operando de forma integrada. O sistema permitiu registrar mudanças na direção dos jatos ao longo do tempo. Essas variações foram descritas como “jatos dançantes”, resultado da interação com os ventos estelares durante a órbita do sistema.

A partir do grau de desvio e da intensidade dos ventos, os cientistas calcularam a energia dos jatos em um momento específico, sem depender de médias históricas.

Eles descobriram que a energia de um jato emitido por um buraco negro é equivalente à energia de 10 mil sóis. Os jatos atuam como mecanismo de transferência de energia no universo. Eles influenciam o ambiente ao redor do buraco negro e podem impactar a formação de galáxias.

Essa descoberta inédita confirma previsões teóricas e oferece uma base para estudos futuros e para o entendimento do espaço.